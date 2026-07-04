Rugby, Giappone-Italia 27-10: esordio amaro per gli Azzurri nel Nations Championship

A Tokyo l’Italia parte bene con la meta di Brex, ma viene rimontata dai Brave Blossoms. Decisive le marcature di Dearns, Matsunaga e Gunter. Per il Giappone 4 punti in classifica, Azzurri a quota 0.

Inizia con una sconfitta il cammino dell’Italia nel Nations Championship 2026. Oggi, sabato 4 luglio, al Chichibunomiya Stadium di Tokyo, gli Azzurri sono stati battuti dal Giappone con il punteggio di 27-10 nella prima giornata della nuova competizione internazionale.

La squadra di Gonzalo Quesada era partita bene, trovando il vantaggio con Brex e la trasformazione di Garbisi. Poi il Giappone ha preso ritmo, ha ribaltato il risultato già nel primo tempo e ha indirizzato definitivamente la partita a inizio ripresa con la meta di Gunter.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Giappone-Italia 27-10: Azzurri avanti con Brex, poi la rimonta

Il primo squillo è del Giappone, con Ueda che sorprende Ioane e prova a superare Pani con un calcetto, senza però trovare la misura. L’Italia risponde subito con una buona combinazione tra Brex e Menoncello, prima dell’azione che sblocca il match.

Al 5’ Garbisi serve un gran pallone a Brex, bravo a tagliare la difesa giapponese all’altezza dei 22 e ad andare in meta. Garbisi trasforma e porta gli Azzurri sullo 0-7.

La reazione dei Brave Blossoms arriva poco dopo. Da una mischia offensiva nata da un pallone non controllato dall’Italia, Saito alza il ritmo e, dopo una serie di cariche avanzanti, Dearns trova la meta del pareggio. Matsunaga trasforma per il 7-7.

Al 13’ l’Italia è costretta al primo cambio: Pani esce zoppicante ed entra Allan. Al 17’ il Giappone completa la rimonta: la difesa azzurra regge sulla prima iniziativa, poi la velocità dei padroni di casa nel muovere il pallone libera Hirose, che serve Matsunaga per la meta in mezzo ai pali. Con la trasformazione è 14-7.

Garbisi accorcia, ma il Giappone colpisce nella ripresa

L’Italia prova a reagire con un buon drive, che permette agli Azzurri di tornare in zona offensiva, ma l’azione non porta punti. Il Giappone, invece, continua a insistere anche al piede e al 25’ Matsunaga centra il calcio piazzato del 17-7.

Nel finale di primo tempo l’Italia torna a farsi pericolosa. Garbisi cerca Menoncello con un grubber, ma Hirose anticipa di poco. Poco dopo Matsunaga va in difficoltà su un altro calcio rasoterra di Garbisi e concede una rimessa offensiva agli Azzurri. La touche su Zambonin e la maul portano a un vantaggio, poi l’Italia conquista un secondo calcio e Garbisi firma il 17-10 con cui si va all’intervallo.

A inizio ripresa, però, il Giappone accelera di nuovo. I Brave Blossoms conquistano un calcio di punizione con un drive avanzante e tornano nei 22 italiani. Saito gestisce il ritmo dell’azione alternando avanti e trequarti, con Hirose ancora molto attivo. L’Italia difende per 14 fasi, ma Gunter trova il varco per la terza meta giapponese. Matsunaga trasforma e il punteggio sale sul 24-10.

L’Italia ci prova, Matsunaga chiude i conti

Il primo quarto d’ora della ripresa è complicato per gli Azzurri, che riescono comunque a risalire il campo soprattutto grazie al lavoro di Riccioni contro Okabe in mischia.

Al 59’ Brex prova a innescare Ioane con un calcetto, ma Hockings interviene di piede e anticipa l’azzurro. L’Italia continua a spingere, senza però riuscire a superare l’organizzazione difensiva del Giappone.

Nel finale i cambi in prima linea aiutano i padroni di casa a modificare l’inerzia della mischia. Al 67’ Matsunaga centra un altro calcio piazzato per il 27-10.

Gli ultimi minuti vedono il Giappone alla ricerca della quarta meta. Zambonin sporca una rimessa nipponica e, dopo un lungo multifase, l’Italia si salva con un intervento di Marin, che tiene alto il pallone in area di meta. Finisce 27-10 per il Giappone.

Esordio per Faissal e Ortombina

Nella giornata dell’esordio azzurro nel Nations Championship sono arrivati anche i debutti in Nazionale di Malik Faissal e Alessandro Ortombina.

Il Player of the Match è stato Gunter, autore della meta che ha indirizzato la ripresa. Per il Giappone arrivano 4 punti in classifica, mentre l’Italia resta a 0.

Il tabellino di Giappone-Italia 27-10

Tokyo, Chichibunomiya Stadium

Sabato 4 luglio, ore 17.40 locali, 10.40 italiane

Nations Championship, I giornata

Diretta su Sky Sport Uno, TV8 e Cielo

GIAPPONE-ITALIA 27-10

Parziale primo tempo: 17-10

Marcatori:

pt. 5’ meta Brex, trasformazione Garbisi (0-7); 11’ meta Dearns, trasformazione Matsunaga (7-7); 17’ meta Matsunaga, trasformazione Matsunaga (14-7); 25’ calcio piazzato Matsunaga (17-7); 43’ calcio piazzato Garbisi (17-10).

st. 7’ meta Gunter, trasformazione Matsunaga (24-10); 27’ st calcio piazzato Matsunaga (27-10).

Giappone: Matsunaga; Ueda, Riley, Hirose, Ishida; Ito, Saito (34’ Kamimura); Cornelsen, Shimokawa (12’ st Leitch), Gunter (25’ st Costley); Dearns cap., Hockings (20’ st Stolberg); Takeuchi (17’ st Tamefusa), Harada (17’ st Era), Okabe (20’ st Otsuka).

A disposizione: Greene.

All. Neal Hatley.

Italia: Pani (13’ pt Allan); Faissal, Brex (21’ st Marin), Menoncello, Ioane; Garbisi, Varney (21’ st Fusco), Cannone L., Lamaro cap., Ortombina (8’ st Vintcent); Zambonin, Cannone N. (28’ st Favretto); Riccioni (21’ st Hasa), Di Bartolomeo (8’ st Lucchesi), Fischetti (21’ st Spagnolo).

All. Gonzalo Quesada.

Arbitro: Berry.

Cartellini: nessuno.

Calciatori: Garbisi 2/2; Matsunaga 5/5.

Drop: Saito 0/1.

Note: esordio in Nazionale per Malik Faissal e Alessandro Ortombina.

Player of the Match: Gunter (Giappone).

Punti conquistati in classifica: Giappone 4; Italia 0.