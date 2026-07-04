Tricolori U20 Caorle live su Atletica Italiana TV: oggi il day 1

La prima giornata dei Campionati Italiani Under 20 è in corso a Caorle con 21 titoli in palio: diretta integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

È in corso oggi, sabato 4 luglio, la prima giornata dei Campionati Italiani Under 20 di atletica leggera a Caorle. La rassegna tricolore giovanile vede in gara 1280 atleti delle categorie juniores e allievi, con 21 titoli in palio nel day 1.

L’evento è trasmesso in diretta streaming integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, al seguente link:

https://tv.sportface.it/collections/3dd72566-eefc-497d-a55b-1e3246aad706

Questo è il primo report della giornata, con notizie e risultati in aggiornamento dalla pista e dalle pedane di Caorle.

Tricolori U20 Caorle, la diretta su Atletica Italiana TV

I Campionati Italiani Under 20 sono visibili in diretta streaming integrale oggi, sabato 4 luglio, dalle 9.15 alle 21.00 su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace.

La copertura proseguirà anche domani, domenica 5 luglio, dalle 8.45 alle 16.30. È inoltre prevista una differita tv su RaiSport nella serata di lunedì 6 luglio, dalle 21.15 alle 22.45.

Salti: Inzoli vince il lungo, Storai firma la doppietta nell’alto

Nel salto in lungo maschile il titolo va a Daniele Inzoli dell’Atletica Riccardi Milano 1946. Dopo due nulli iniziali, l’argento europeo U20 trova l’unico salto valido della sua gara e conquista il tricolore con 7,78 metri, vento +1.0, terza misura della carriera.

Alle sue spalle cresce Moise Piasente della Lagarina Crus Team, secondo con 7,48 metri e vento +1.6. Terzo posto per il campione indoor Maximilian Springeth dell’Athletic Club 96 Alperia, atterrato a 7,40 metri con vento +1.8.

Nell’alto maschile Iacopo Storai dell’Atletica Livorno completa la doppietta dopo il titolo al coperto. Per lui il match point arriva a 2,08, poi supera anche 2,10 alla terza prova.

A quota 2,06 chiudono in due: secondo posto per Matteo Maranini della Pontevecchio Bologna, davanti ad Alberto Marzola dell’Aristide Coin Venezia 1949. Fuori invece il leader stagionale Luca Di Benedetti della Trieste Atletica, eliminato con tre errori alla misura d’ingresso di 1,90.

Mezzofondo: Santangelo vince i 5000 al fotofinish

Finale spettacolare nei 5000 metri maschili. Alessandro Santangelo dell’Atletica Virtus Lucca conduce la gara, cambia ritmo nell’ultimo giro e resiste al ritorno del campione uscente Omar Fiki dell’Atletica Winner Foligno.

Il duello si decide sul rettilineo conclusivo: Fiki prova il sorpasso all’esterno, ma Santangelo reagisce e conquista il titolo in 14:39.50, con appena un centesimo di vantaggio sull’avversario, secondo in 14:39.51.

Terzo posto per Marsel Provenziani del Grottini Team Recanati, al traguardo in 14:45.56.

Nella gara femminile Sofia Ferrari della Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera piazza l’allungo decisivo quando mancano 300 metri e vince in 17:05.00.

Seconda posizione per Viola Paoletti dell’Atletica Firenze Marathon in 17:07.07. Terza la campionessa del cross Mimosa Miari Fulcis dell’Atletica Dolomiti Belluno, che chiude in 17:11.52 dopo aver guidato il terzetto all’inizio dell’ultimo giro.

Lanci: Galloni si prende il martello, Thaler vince il giavellotto

Nel martello maschile arriva un miglioramento di quasi due metri per Enrico Galloni, che conquista il secondo titolo della stagione dopo quello invernale.

Il lanciatore della Studentesca Rieti Milardi, già tricolore allievi nel 2025, trova al quarto round la misura di 63,37 e supera Riccardo Asperges dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, secondo con 63,12.

Sul podio anche Spartaco Cattapan dell’Aristide Coin Venezia 1949, terzo con 59,80.

Nel giavellotto femminile le prime due chiudono con la stessa misura, 43,85, ma il titolo va all’altoatesina Hannah Thaler della Bruneck Volksbank grazie al personale e al miglior secondo lancio.

La sfida con Marta Riva della Pro Sesto Atletica Cernusco si decide infatti con la seconda misura: 41,31 per Thaler contro 36,76 per Riva. Terzo posto per Sara Nardelli del Gs Trilacum con 43,12.

Sprint: attesa per i 100 metri, Doualla apre in 12.17

Tra le gare più attese della giornata ci sono i 100 metri, con tre turni concentrati in meno di sei ore.

Nella prova femminile la campionessa europea under 20 Kelly Doualla apre la sua giornata con 12.17 controvento, -2.8, senza forzare in batteria.

Il miglior crono del primo round è di Giulia Signorini dell’Atletica Vicentina, che corre in 12.03 con vento -1.2. Le semifinali sono in programma alle 15.30, mentre la finale è prevista alle 16.35.

Nella gara maschile, dopo il primo turno, il miglior tempo è di Edwin Fermin Galvan dell’Atletica Libertas Sanp, primo provvisorio con 10.80 e vento -1.6.

Programma in aggiornamento da Caorle

La prima giornata dei Tricolori U20 di Caorle prosegue con risultati, startlist, programma orario e fotogallery della rassegna giovanile. Il day 1 mette in palio 21 titoli italiani e resta visibile in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.