Para-Trap, gli Azzurri a Todi per la Italian Open Green Cup: 14 convocati

La Nazionale italiana di Para-Trap guidata dal DT Benedetto Barberini è al TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana per il raduno tecnico in vista dell’appuntamento internazionale in programma fino al 12 luglio.

La Nazionale italiana di Para-Trap è al lavoro sulle pedane del TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana, in provincia di Perugia, per un raduno tecnico organizzato in apertura della Italian Open Green Cup.

L’appuntamento internazionale è in programma nell’impianto umbro dal 29 giugno al 12 luglio 2026. Il Direttore Tecnico Benedetto Barberini ha convocato complessivamente 14 paratleti, suddivisi nelle tre classi funzionali previste dalla disciplina.

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Para-Trap, gli Azzurri convocati nella classe PT1

Per la classe PT1, riservata agli atleti in carrozzina, sono presenti sette tiratori.

I convocati sono Gianluigi Dessì di Gonnesa, in provincia di Sud Sardegna, Santo Falanga di Cuggiono, in provincia di Milano, Davide Fedrigucci delle Fiamme Oro di Urbino, Sandro Lecca del Gruppo Paralimpico Difesa di Settimo San Pietro, Maria Mirabile di Rometta, Emilio Poli dell’Aeronautica Militare di Gavardo e Raffaele Talamo di Roma.

I convocati nella classe PT2

Nella classe PT2, dedicata agli atleti con disabilità agli arti inferiori, il Direttore Tecnico Barberini ha chiamato sei paratleti.

Si tratta di Fabrizio Cormons delle Fiamme Oro di San Felice Circeo, Saverio Cuciti di Forte dei Marmi, Massimo Lanza di Rometta, Antonino Ventre del Gruppo Paralimpico Difesa di Rosarno, Federico Vicenzi di Roncoferraro e Andrea Zuin di Lusia.

Collodet rappresenta la classe PT3

Per la classe PT3, riservata agli atleti con disabilità agli arti superiori, è stato convocato Riccardo Collodet di Carrara.

Durante gli allenamenti, il gruppo azzurro sarà supportato anche dal Tecnico Federale Riccardo Rossi.

Completate le visite di classificazione funzionale WSPS

Nelle giornate del 2 e 3 luglio si sono svolte anche le visite di classificazione funzionale WSPS, World Shooting Para Sport, necessarie per verificare e aggiornare l’inquadramento sportivo degli atleti.

La classificazione PT1 è stata confermata per Santo Falanga ed Emilio Poli, mentre Federico Vicenzi e Andrea Zuin hanno ottenuto la conferma della classe PT2.

Confermata anche la classificazione PT3 di Massimiliano Bracci, per il quale è prevista una nuova valutazione nel 2027.