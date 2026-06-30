Wimbledon 2026, Tyra Grant firma l’impresa: battuta Boulter e primo successo Slam

La 18enne italo-americana supera in due set la britannica Katie Boulter, numero 60 WTA e specialista dell’erba. Per Grant è la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di uno Slam.
Tyra Caterina Grant continua a sognare a Wimbledon 2026. La 18enne italo-americana ha conquistato l’accesso al secondo turno del singolare femminile battendo la britannica Katie Boulter, numero 60 del ranking WTA e specialista dell’erba.
Grant, numero 172 del mondo, si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 7 minuti di gioco, centrando così la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam.
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Quarto successo consecutivo all’All England Club
Per Grant si tratta del quarto successo consecutivo sui campi dell’All England Club. Prima del debutto vincente nel main draw, la giovane tennista aveva superato le qualificazioni battendo Preston, Garland e Tan.
Il successo contro Boulter assume un peso ancora maggiore per il contesto e per l’avversaria, sostenuta dal pubblico di casa e abituata a esprimersi bene sui prati londinesi.
Grant attende Bouzkova o Gibson
Al secondo turno Tyra Caterina Grant affronterà la vincente della sfida tra Marie Bouzkova e Talia Gibson.
Per la 18enne italo-americana sarà un’altra occasione importante per confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di Wimbledon.