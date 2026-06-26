Wimbledon 2026 su Sky e NOW: oltre 750 ore live, 11 canali e tutta la programmazione

Dal 29 giugno al 12 luglio Wimbledon 2026 sarà in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Copertura completa fino al 2030, con Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, i sei canali Sky Sport Wimbledon e il nuovo “behind the scenes” su Sky Sport Mix.

Wimbledon 2026 è pronto a tornare protagonista su Sky e in streaming solo su NOW. Da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio, il torneo più iconico del tennis mondiale sarà trasmesso in diretta esclusiva, con una copertura garantita fino al 2030.

L’edizione 2026 arriva con una programmazione molto ampia: oltre 750 ore live tra partite, studi, approfondimenti, contenuti speciali e racconto quotidiano da Londra. Il pubblico potrà seguire il meglio del singolare e del doppio maschile e femminile attraverso una copertura editoriale pensata per accompagnare ogni giornata dei Championships.

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Wimbledon 2026, la copertura Sky e NOW

Il racconto di Wimbledon si svilupperà su 11 canali. Il riferimento principale sarà Sky Sport Tennis, canale 203, che seguirà integralmente la programmazione del Centre Court.

Su Sky Sport Arena, canale 204, andrà invece in onda “Diretta Wimbledon”, il racconto live del torneo con collegamenti da un campo all’altro per seguire in tempo reale match, momenti decisivi e aggiornamenti dai campi.

Sky Sport Uno, canale 201, alternerà Wimbledon agli altri grandi eventi live della programmazione Sky, proponendo le partite più importanti. Per l’occasione, inoltre, i canali Sky Sport dal 251 al 256 diventeranno Sky Sport Wimbledon 1-6.

Spazio anche a Sky Sport 4K, che trasmetterà i match in programma sul campo centrale.

La novità di quest’anno sarà il “behind the scenes” su Sky Sport Mix, canale 211: un canale dedicato al dietro le quinte di Wimbledon, con allenamenti, interviste e il colore dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club.

Grazie allo Split Screen, accessibile dal tasto verde del telecomando Sky, sarà possibile seguire due partite in contemporanea sullo stesso schermo.

Sky Tennis Show, Sky Sport 24 e contenuti speciali

La programmazione quotidiana sarà arricchita anche da Sky Tennis Show, lo studio che aprirà il programma del Centre Court e accompagnerà gli appassionati fino alla chiusura della giornata.

Alla conduzione ci sarà Eleonora Cottarelli, con un racconto supportato da Sky Tech e dalla realtà aumentata, per analizzare risultati, temi tecnici e protagonisti del torneo.

Ampio spazio anche su Sky Sport 24, con due edizioni quotidiane realizzate direttamente da Londra: “Il tennis è servito” alle 13 e “Wimbledon Today” alle 18.

Nel corso della giornata saranno disponibili notizie, highlights e aggiornamenti continui. In serata appuntamento con “The Insider – Wimbledon”, il magazine quotidiano con immagini e interviste esclusive, affiancato da “Wimbledon Highlight Show”, con le sintesi dei match più importanti della giornata.

La copertura sarà completata dai canali social ufficiali di Sky Sport, dall’App Sky Sport e da skysport.it, con notizie in tempo reale, video, gallery, highlights, liveblog dedicati agli italiani e ai match principali. Spazio anche agli approfondimenti di Sky Sport Insider, l’area premium del sito skysport.it, e alle storie e analisi di Circoletto Rosso, la newsletter interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.

La squadra di Sky Sport per Wimbledon 2026

Tra le grandi firme che racconteranno Wimbledon ci sarà anche quest’anno Boris Becker, leggenda del tennis mondiale, sei volte campione Slam e tre volte vincitore dei Championships.

Con lui anche Ivan Ljubicic, ex numero 3 del ranking ATP e storico allenatore di Roger Federer, Paolo Bertolucci, vincitore della Coppa Davis 1976 con l’Italia, Flavia Pennetta, campionessa degli US Open 2015 e quattro volte vincitrice della Fed Cup con la Nazionale azzurra, e Renzo Furlan, ex numero 19 del mondo.

Tutte le partite del Campo Centrale e del Campo 1 saranno commentate on site con la presenza di Elena Pero, Luca Boschetto e Pietro Nicolodi, insieme a Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Fabio Colangelo e alla voce di Paolo Bertolucci.

A Londra saranno presenti anche tre inviati: Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti, che seguiranno il torneo dall’All England Club con interviste, aggiornamenti, contenuti esclusivi e approfondimenti dai campi e dal dietro le quinte.

La squadra dei talent a Milano sarà completata da Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Barbara Rossi, Andrea Arnaboldi, Salvatore Caruso, Nicolò Cotto, Marco Crugnola e Laura Garrone.

In telecronaca si alterneranno Paolo Aghemo, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli, Lorenzo Cazzaniga, Calogero Destro, Peppe Di Giovanni, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Matteo Sfolcini, Alessandro Sugoni e Andrea Voria.

Dopo Wimbledon, la stagione del tennis continua su Sky Sport

Terminato Wimbledon, la stagione del tennis proseguirà su Sky Sport con oltre 45 tornei tra circuito maschile e femminile da luglio a novembre.

Per quanto riguarda l’ATP Tour, Sky garantirà la copertura completa dei tornei ATP 250, ATP 500 e degli ATP Masters 1000, da Montreal a Parigi.

Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno anche gli US Open maschili, in programma dal 31 agosto al 13 settembre, e le Nitto ATP Finals di Torino, dal 15 al 22 novembre, con gli otto migliori giocatori della stagione.

Grande attenzione anche al WTA Tour, con la trasmissione di tutti i tornei WTA 250, WTA 500 e WTA 1000, da Toronto a Wuhan. Il calendario comprenderà anche gli US Open femminili, dal 30 agosto al 13 settembre, e le WTA Finals di Riyadh, in programma dal 7 al 14 novembre.

Le nuove campagne Sky e NOW

Wimbledon e la grande offerta tennis di Sky Sport sono al centro di due nuove campagne ideate dalla Sky Creative Agency.

Il concept dell’ultimo spot Sky e NOW è “Orgoglio Italiano”, dedicato al legame sempre più forte tra Wimbledon e il movimento azzurro. La campagna celebra la crescita del tennis italiano, culminata lo scorso anno con la storica vittoria di Jannik Sinner sull’erba dell’All England Club.

La comunicazione ripercorre le tappe di questo percorso e racconta un’Italia capace di lasciare il segno nella storia del torneo, con lo sguardo rivolto a un futuro ancora da scrivere.

Dal fascino di The Championships nasce anche la campagna dedicata alla completezza dell’offerta tennis di Sky: da Wimbledon agli US Open, passando per tutti gli ATP Masters 1000 e fino alle Nitto ATP Finals di Torino.

Wimbledon 2026 su Sky e NOW: la programmazione completa

Lunedì 29 giugno

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

1^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22, anche su Sky Sport Uno

Sky Sport Arena e NOW

1^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

1^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

1^ giornata dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

Martedì 30 giugno

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

2^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30, anche su Sky Sport Uno

Sky Sport Arena e NOW

2^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

2^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

2^ giornata dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

Mercoledì 1° luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

3^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30, anche su Sky Sport Uno

Sky Sport Arena e NOW

3^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

3^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

3^ giornata dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

Giovedì 2 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

4^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30, anche su Sky Sport Uno

Sky Sport Arena e NOW

4^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

4^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

4^ giornata dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

Venerdì 3 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

5^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30, anche su Sky Sport Uno

Sky Sport Arena e NOW

5^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

5^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

5^ giornata dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

Sabato 4 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

6^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW

6^ giornata dalle 19.30 alle 22

Sky Sport Arena e NOW

6^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

6^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

6^ giornata dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

Domenica 5 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

7^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Arena e NOW

7^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

7^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

7^ giornata dalle 18

Sky Tennis Show alle 22

Lunedì 6 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

8^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14, alle 19 e alle 22

Ottavi di finale dalle 19.30

The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Arena e NOW

8^ giornata dalle 14 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

8^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

8^ giornata dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14, alle 19 e alle 22

Ottavi di finale dalle 19.30

Martedì 7 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

9^ giornata dalle 12

Sky Tennis Show alle 14 e alle 19.30

1° quarto F alle 14.30

2° quarto M alle 16.30

The Insider Wimbledon alle 20

Sky Sport Uno e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

9^ giornata dalle 12

1° quarto M alle 14

2° quarto F alle 17

Sky Tennis Show alle 19.30

The Insider Wimbledon alle 20

Sky Sport Arena e NOW

9^ giornata dalle 14 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

9^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

Sky Tennis Show alle 14 e alle 19.30

1° quarto F alle 14.30

2° quarto M alle 16.30

Mercoledì 8 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

10^ giornata dalle 12

Sky Tennis Show alle 14 e alle 19.30

4° quarto F alle 14.30

4° quarto M alle 16.30

The Insider Wimbledon alle 20

Sky Sport Uno e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

10^ giornata dalle 12

3° quarto F alle 14

3° quarto M alle 16

Sky Tennis Show alle 19.30

The Insider Wimbledon alle 20

Sky Sport Arena e NOW

10^ giornata dalle 14 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

10^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

Sky Tennis Show alle 14 e alle 19.30

4° quarto F alle 14.30

4° quarto M alle 16.30

Giovedì 9 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

11^ giornata dalle 12

Sky Tennis Show alle 14

1^ semifinale F alle 14.30

2^ semifinale F alle 16.30

Finale Doppio Misto alle 18.30

Sky Sport Uno e NOW

Studio Tennis Wimbledon alle 11.45

11^ giornata dalle 12

Sky Tennis Show alle 14 e alle 18.30

1^ semifinale F alle 14.30

2^ semifinale F alle 16.30

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

11^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

Sky Tennis Show alle 14 e alle 18.30

1^ semifinale F alle 14.30

2^ semifinale F alle 16.30

Venerdì 10 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Sky Tennis Show alle 14 e alle 20.30

1^ semifinale M alle 14.30

2^ semifinale M alle 17.30

The Insider Wimbledon alle 21

Sky Sport Uno

Sky Tennis Show alle 14 e alle 20.30

1^ semifinale M alle 14.30

2^ semifinale M alle 17.30

The Insider Wimbledon alle 21

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

12^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

Sky Tennis Show alle 14 e alle 20.30

1^ semifinale M alle 14.30

2^ semifinale M alle 17.30

Sabato 11 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Sky Tennis Show alle 13.45, alle 16.30 e alle 19.30

Finale doppio M dalle 14

Finale singolare F dalle 17

The Insider Wimbledon alle 20

Sky Sport Uno e NOW

Finale singolare F dalle 17.15

Sky Tennis Show alle 19.30

The Insider Wimbledon alle 20

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

Sky Tennis Show alle 13.45, alle 16.30 e alle 19.30

Finale doppio M dalle 14

Finale singolare F dalle 17

Domenica 12 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Sky Tennis Show alle 13.45, alle 16.30 e alle 20.30

Finale doppio F dalle 14

Finale singolare M dalle 17

The Insider Wimbledon alle 21

Sky Sport Uno e NOW

Finale singolare M dalle 17

Sky Tennis Show alle 20.30

The Insider Wimbledon alle 21

Sky Sport Mix e NOW

Behind the scenes dalle 10 alle 18

Sky Sport 4K

Sky Tennis Show alle 13.45, alle 16.30 e alle 20.30

Finale doppio F dalle 14

Finale singolare M dalle 17