Rugby U20, Georgia-Italia oggi a Kutaisi: in palio la finale per il 9° posto

Gli Azzurrini di Andrea Di Giandomenico affrontano i padroni di casa nella semifinale del torneo 9°-12° posto del Junior World Championship. Calcio d’inizio alle 16, diretta streaming su RugbyPass TV.

Georgia e Italia tornano ad affrontarsi al Junior World Championship U20 in una sfida che, negli ultimi anni, è diventata una presenza fissa nel percorso delle due Nazionali. Oggi, lunedì 13 luglio, alle ore 16, gli Azzurrini scendono in campo all’AIA Arena di Kutaisi contro i padroni di casa.

Il match vale la semifinale del torneo dal 9° al 12° posto: chi vince giocherà la finale per la nona posizione, mentre chi perde dovrà disputare quella per l’undicesimo posto.

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Georgia-Italia U20, una sfida ormai abituale

Georgia e Italia si sono affrontate in ogni edizione da quando, nel 2023, il Mondiale under 20 è tornato a pieno regime. Considerando anche le Summer Series 2022 disputate in Italia, che sostituirono il torneo mondiale, il confronto si ripete consecutivamente dal 2019, al netto dello stop del 2020 e 2021.

Il bilancio recente racconta di partite sempre combattute. Nel 2019 e nel 2022 ha vinto l’Italia, nel 2023 e nel 2024 si è imposta la Georgia, mentre nel 2025 la sfida è finita in parità, con gli Azzurrini comunque avanti nel girone di qualificazione.

Come arriva la Georgia

Il cammino della Georgia ha avuto alcuni punti in comune con quello dell’Italia. I Lelos sono stati beffati all’esordio dal Galles, perdendo 25-24 senza riuscire a sfruttare nel finale la doppia superiorità numerica dopo il giallo a Cook e il rosso a Bowen.

Nella seconda giornata è arrivata una sconfitta netta contro il Sudafrica, che si è imposto 33-5. La Georgia ha poi chiuso il girone conquistando il terzo posto grazie al successo agevole sull’Uruguay, battuto 56-3.

Come arriva l’Italia

Anche l’Italia ha vissuto una fase a gironi con momenti positivi e difficoltà. Gli Azzurrini hanno iniziato con la sconfitta per 38-32 contro la Scozia, risultato che ha subito complicato il cammino nel torneo.

La squadra di Andrea Di Giandomenico ha poi reagito superando nettamente il Giappone 42-15, ma nell’ultima giornata non è riuscita a reggere l’urto della Nuova Zelanda. Contro i Baby Blacks l’Italia ha risposto colpo su colpo in avvio, prima di concedere alcune mete nate da errori difensivi e chiudere sul 45-15.

Contro la Georgia servirà una prestazione continuaro la Georgia servirà una prestazione continua per tutti gli 80 minuti. Gli Azzurrini hanno mostrato qualità e potenziale, ma dovranno fare un passo avanti nella gestione complessiva della partita.

Le scelte dell’Italia: fuori Luisato, torna Rossi

L’Italia dovrà rinunciare all’infortunato Luisato. Al suo posto torna Luca Rossi.

Ci sono cambi anche nel pacchetto di mischia, con Emiliano Mastropasqua ed Erik Meroi scelti come piloni titolari e Fabio Salvanti inserito in seconda linea.

Georgia-Italia U20, dove vederla

Georgia-Italia, semifinale del torneo 9°-12° posto del Junior World Championship, si gioca oggi, lunedì 13 luglio, alle ore 16 all’AIA Arena di Kutaisi.

La partita sarà visibile in diretta streaming su RugbyPass TV.

L’arbitro del match sarà lo statunitense Luke Rogan, coadiuvato da Ruairidh Campbell della Scozia e Morgan White di Hong Kong. Al TMO ci sarà l’uruguaiano Francisco Gonzalez.

La formazione della Georgia U20

15 Nikolozi Khalvashi

14 Luka Tabatadze

13 Data Akhvlediani

12 Daviti Barbakadze

11 Avtandili Zviadadze

10 Mate Makharadze

9 Temuri Dzodzuashvili

8 Mikheili Shioshvili

7 Luka Narsia (C)

6 Irakli Kolbaia

5 Davit Baramia

4 Giorgi Meparishvili

3 Gabriel Razmadze

2 David Archvadze

1 Giorgi Turashvili

A disposizione:

16 Giorgi Agniashvili

17 Luka Iaseshvili

18 Saba Nozadze

19 Nikolozi Chkhortolia

20 Giorgi Ardzenadze

21 Giorgi Zazadze

22 Giorgi Khonelidze

23 Demetre Devdariani

La formazione dell’Italia U20

15 Pietro Celi

14 Luca De Novellis

13 Giacomo Falchetto

12 Riccardo Casarin (C)

11 Luca Rossi

10 Roberto Fasti

9 Mattia Andretti

8 Jaheim Noel Wilson

7 Davide Sette

6 Antony Italo Miranda

5 Enoch Opoku-Gyamfi

4 Fabio Salvanti

3 Erik Meroi

2 Valerio Pelli

1 Emiliano Mastropasqua

A disposizione:

16 Ettore Dinarte

17 Christian Brasini

18 Luca Trevisan

19 Simone Fardin

20 Marco Spreafichi

21 Carlo Antonio Bianchi

22 Nikolaj Varotto

23 Edoardo Vitale