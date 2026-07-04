Wimbledon 2026, Paolini vola agli ottavi: Sakkari battuta nettamente in due set

La tennista toscana supera Maria Sakkari con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e 7 minuti e torna nella seconda settimana dello Slam londinese.

Jasmine Paolini ritrova gli ottavi di finale a Wimbledon. La tennista toscana, testa di serie numero 13 del tabellone femminile, ha battuto nettamente la greca Maria Sakkari, numero 43 del ranking WTA, conquistando l’accesso alle migliori sedici del Major britannico.

Il successo è arrivato con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e 7 minuti di gioco. Paolini, finalista sull’erba di Londra nel 2024, torna così nella seconda settimana di Wimbledon dopo l’eliminazione al secondo turno del 2025.

Paolini domina Sakkari e torna agli ottavi

La partita non ha mai davvero cambiato direzione. Paolini ha preso subito il controllo degli scambi e ha lasciato pochissimo spazio a Sakkari, imponendosi con un primo set chiuso 6-1.

Anche nel secondo parziale l’azzurra ha mantenuto alto il livello, gestendo ritmo e profondità fino al definitivo 6-2 che le ha consegnato il pass per gli ottavi di finale.

Agli ottavi la vincente tra Swiatek ed Eala

Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincente del match tra Iga Swiatek e Alexandra Eala.

Per l’azzurra si tratta di un risultato importante, soprattutto dopo mesi non semplici e dopo l’infortunio al Roland Garros.

Paolini: “Mi sono divertita, sensazioni fantastiche”

Dopo la vittoria, Paolini ha raccontato le proprie emozioni nell’intervista in campo. L’azzurra si è detta felice di aver raggiunto di nuovo la seconda settimana a Londra, spiegando che gli ultimi mesi sono stati difficili.

La tennista italiana ha sottolineato di essere molto contenta per il modo in cui ha giocato e si è mossa in campo, aggiungendo di essersi divertita e di aver avvertito “sensazioni fantastiche”.