Bebe Vio debutta nell’atletica paralimpica: prima gara nei 100 metri agli Assoluti

La campionessa paralimpica, mondiale ed europea di fioretto è attesa allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto per la sua prima esperienza in pista dopo il passaggio all’atletica.

Nuova sfida sportiva per Bebe Vio, pronta al debutto nei 100 metri piani ai Campionati Italiani Assoluti di atletica paralimpica. La manifestazione è in programma tra oggi, sabato 4 luglio, e domani allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto.

Per la campionessa paralimpica, mondiale ed europea di fioretto si tratta della prima gara ufficiale in pista dopo il passaggio all’atletica.

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Bebe Vio, prima volta nei 100 metri

Il debutto nei 100 metri rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Bebe Vio, che dopo i grandi successi nel fioretto si mette alla prova in una disciplina diversa.

Nei giorni scorsi l’atleta aveva raccontato il suo stato d’animo in vista dell’appuntamento, sottolineando come questa prima esperienza abbia un valore particolare perché libera dalla pressione del risultato.

La nuova sfida agli Assoluti di Grosseto

Bebe Vio aveva spiegato di poter vivere questa gara senza l’obbligo di pensare alla classifica, aggiungendo che anche un eventuale ultimo posto andrebbe bene.

Un approccio sereno a una nuova avventura sportiva, confermato anche dalle sue parole sulla preparazione e sull’entusiasmo con cui sta affrontando il passaggio all’atletica: “Mi sto divertendo tantissimo”.