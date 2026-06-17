Wimbledon 2026, forfait di Lorenzo Musetti: al suo posto entra Matteo Berrettini nel tabellone principale

Il tennista carrarese rinuncia allo Slam londinese dopo aver saltato il Roland Garros: il percorso di riabilitazione post-infortunio prosegue bene, ma senza una preparazione completa. Sorride l’ex finalista romano, che evita le qualificazioni ed entra direttamente nel main draw, con tutta la copertura dell’evento garantita in diretta streaming.

Il palcoscenico dell’erba più famosa e prestigiosa del mondo del tennis perde uno dei suoi protagonisti italiani più attesi, ma ne ritrova contestualmente un altro dal passato glorioso su questi specifici campi. Nella giornata di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, Lorenzo Musetti ha ufficializzato la propria rinuncia alla prossima edizione del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, che prenderà il via a Londra il prossimo lunedì 29 giugno. Una decisione sofferta ma ponderata che ha generato un immediato effetto domino all’interno delle liste del tabellone principale, spalancando le porte del main draw a Matteo Berrettini. Gli aggiornamenti in tempo reale e i retroscena sul cambio della guardia azzurra sono monitorati capillarmente dai portali specializzati con approfondimenti multimediali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il messaggio social di Musetti: “Priorità al recupero completo”

Per il ventiquattrenne carrarese si tratta del secondo forfait consecutivo in un torneo dello Slam, dopo aver già dovuto saltare nelle scorse settimane il Roland Garros a Parigi. Musetti ha voluto affidare ai propri canali social una nota ufficiale per spiegare nel dettaglio le ragioni di questa dolorosa rinuncia: “Desidero aggiornarvi sul mio percorso di recupero dall’infortunio patito agli Internazionali d’Italia a Roma: la riabilitazione sta procedendo nel migliore dei modi e gli ultimi riscontri medici sono decisamente incoraggianti. Purtroppo, però, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa sul campo, e dopo un’attenta e profonda valutazione con il mio staff, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non sarò nelle condizioni di competere a Wimbledon”.

Il tennista toscano ha poi concluso il suo pensiero guardando al futuro con ottimismo: “Non è stata affatto una decisione facile da prendere, ma siamo convinti che sia quella più giusta per il prosieguo della stagione. La mia priorità assoluta in questo momento è tornare in campo al 100 per cento delle mie possibilità fisiche. Ringrazio tutti per il supporto costante che mi dimostrate; ci vediamo presto”.

Berrettini evita le qualificazioni ed entra nel main draw

Se da un lato la delegazione italiana perde il talento di Musetti, dall’altro la classifica delle defezioni dell’ultimo minuto sorride pienamente a Matteo Berrettini. Il tennista romano, finalista sui prati del Championship nel 2021, grazie a questo forfait dell’ultimo minuto ha trovato ufficialmente spazio e diritto di cittadinanza all’interno del tabellone principale del singolare maschile di Wimbledon.

L’inserimento diretto nel tabellone principale rappresenta una notizia straordinaria per Berrettini, che in questo modo riesce a evitare le insidie e le fatiche fisiche dei tre turni preliminari di qualificazione che scattano tradizionalmente a Roehampton nella settimana precedente al torneo. Matteo potrà così concentrarsi esclusivamente sulla preparazione tecnica e sull’adattamento della sua potente battuta ai manti erbosi di Londra, con l’obiettivo di recitare un ruolo da mina vagante all’interno del tabellone principale, le cui sfide saranno visibili integralmente per gli appassionati sia sui canali televisivi dedicati sia sulle piattaforme di streaming online.