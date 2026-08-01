Inter-Manchester City 4-2 ai rigori: Pavard risponde a Mubama, decisivo Lavelli

L’amichevole disputata a Hong Kong termina 1-1 nei tempi regolamentari. I nerazzurri resistono agli assalti inglesi nella ripresa e conquistano il successo dal dischetto.
L’Inter supera il Manchester City ai calci di rigore nell’amichevole disputata a Hong Kong. Dopo l’1-1 maturato nei novanta minuti regolamentari, i nerazzurri si impongono per 4-2 dal dischetto.
La squadra italiana parte con personalità, trova il pareggio con Benjamin Pavard dopo il vantaggio inglese firmato da Divin Mubama e riesce poi a resistere alla pressione esercitata dal City nella ripresa.
Esposito e Stankovic pericolosi in avvio
L’Inter crea la prima occasione dopo appena tre minuti con Francesco Pio Esposito, che sfiora il vantaggio.
Al quinto minuto ci prova anche Aleksandar Stankovic: il suo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo termina però fuori.
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Mubama porta avanti il Manchester City
Il Manchester City sblocca il risultato al quattordicesimo minuto. Antoine Semenyo costruisce l’azione sulla fascia sinistra e serve Divin Mubama, che trasforma l’assist nel gol dell’1-0.
La reazione dell’Inter è immediata. Al ventesimo minuto Federico Dimarco mette al centro un traversone che la difesa inglese non riesce ad allontanare correttamente.
Sul pallone vagante interviene Benjamin Pavard, rapido a firmare il pareggio nerazzurro.
Il City colpisce una traversa e un palo
Nella ripresa il Manchester City aumenta la pressione offensiva e costruisce le occasioni più importanti per riportarsi in vantaggio.
Al sessantaseiesimo minuto Reis colpisce la traversa, mentre all’ottantesimo Divine McAidoo centra il palo.
L’Inter risponde all’ottantaquattresimo con una conclusione di Bovio, respinta sulla linea di porta dalla difesa inglese.
Provedel protagonista ai calci di rigore
Il risultato non cambia e la partita viene decisa dai calci di rigore.
Il Manchester City paga il tiro alto di Rayan Ait-Nouri, il palo colpito da Abdukodir Khusanov e la parata di Ivan Provedel sulla conclusione di Nico Gonzalez. Claudio Echeverri riesce invece a trasformare il proprio tentativo.
Per l’Inter vanno a segno Piotr Zielinski e Giacomo Mosconi. Gianluigi Donnarumma respinge il rigore di Davide Frattesi, ma Matteo Lavelli realizza il tiro decisivo che consegna la vittoria ai nerazzurri.
L’Inter chiude così l’amichevole di Hong Kong con un successo prestigioso contro il Manchester City, arrivato al termine di una partita equilibrata e decisa dalla maggiore precisione nella serie dal dischetto.