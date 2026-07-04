Wimbledon 2026, colpo Eala: Swiatek eliminata al terzo turno

La polacca, numero 3 del mondo e campionessa in carica, si arrende alla filippina Alexandra Eala con il punteggio di 7-6(9) 6-2 dopo due ore e quindici minuti.

Sorpresa nel tabellone femminile di Wimbledon 2026. Iga Swiatek si ferma al terzo turno della terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba di Church Road a Londra.

Oggi, sabato 4 luglio, la polacca, numero 3 del ranking mondiale e terza testa di serie, è stata battuta dalla filippina Alexandra Eala, numero 32 della classifica WTA e numero 29 del seeding.

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Wimbledon 2026, Swiatek fuori al terzo turno

La corsa della campionessa in carica si chiude con il punteggio di 7-6(9) 6-2 in favore di Eala, al termine di una partita durata due ore e quindici minuti.

Il primo set è stato il momento chiave dell’incontro: Eala lo ha conquistato al tie-break con il punteggio di 11-9, indirizzando una sfida poi chiusa con maggiore autorità nel secondo parziale.

Eala firma l’impresa sull’erba di Londra

Per Alexandra Eala si tratta di una vittoria di grande peso sul palcoscenico di Wimbledon. La filippina ha eliminato una delle principali favorite del torneo, confermando il proprio percorso nel Major britannico.

Swiatek saluta invece Church Road già al terzo turno, in una giornata che cambia gli equilibri della parte alta del tabellone femminile.