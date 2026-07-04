Wimbledon 2026, Cobolli agli ottavi dopo una maratona: Khachanov battuto in cinque set

Il tennista romano rimonta Karen Khachanov e conquista la seconda settimana dei Championships. Agli ottavi sfiderà Alex de Minaur.

Flavio Cobolli conquista gli ottavi di finale a Wimbledon 2026 al termine di una battaglia lunga quattro ore. Il tennista romano, testa di serie numero 9 del tabellone maschile, ha rimontato e battuto il russo Karen Khachanov in cinque set, guadagnandosi un posto nella seconda settimana dei Championships.

Il punteggio finale è 0-6 7-6(4) 6-7(5) 6-2 6-2 in favore dell’azzurro, capace di reagire dopo un primo set complicatissimo e di chiudere con autorità nel quarto e nel quinto parziale.

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Cobolli rimonta Khachanov e vola agli ottavi

L’inizio di partita è stato tutto in salita per Cobolli, travolto nel primo set con un netto 6-0. Il romano però è rimasto dentro il match, trovando la forza per rientrare nel secondo parziale e imporsi al tie-break per 7-6(4).

Khachanov è tornato avanti vincendo il terzo set, anche questo al tie-break, con il punteggio di 7-6(5). Da quel momento, però, Cobolli ha cambiato passo e ha dominato gli ultimi due parziali, entrambi chiusi 6-2.

Agli ottavi sfida contro Alex de Minaur

Nel prossimo turno Cobolli affronterà Alex de Minaur. L’australiano, testa di serie numero 5 del torneo londinese, ha superato lo statunitense Zachary Svajda in quattro set con il punteggio di 6-2 5-7 6-2 6-4.

Per Cobolli si tratta di un risultato importante sull’erba di Wimbledon, con l’accesso alla seconda settimana dopo una delle vittorie più intense del suo torneo.

Le parole di Cobolli dopo la vittoria

A fine match Cobolli ha spiegato di aver dato tutto in campo e di aver bisogno di tempo per recuperare prima di celebrare il successo.

Il tennista romano ha anche raccontato di aver chiesto un medical timeout alla fine del primo set per un problema allo stomaco, aggiungendo di essersi poi sentito meglio nel corso della partita.

Sull’esultanza finale, Cobolli ha spiegato che si trattava di una scommessa con il suo team, ispirata a quella dei giocatori del Brasile quando segnano durante i Mondiali di calcio.