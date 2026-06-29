Wimbledon 2026, Cocciaretto eliminata al primo turno

La marchigiana cede in tre set alla cinese Wang Xinyu. Nel tabellone maschile nuovo stop per Jack Draper, costretto al ritiro per il problema al braccio sinistro.

Si chiude subito il cammino di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon 2026. La tennista marchigiana, numero 46 del ranking WTA, è stata eliminata al primo turno del singolare femminile dalla cinese Wang Xinyu, numero 39 del mondo.

Il match si è concluso in tre set con il punteggio di 6-3 2-6 6-2, dopo un’ora e 56 minuti di gioco. Per Cocciaretto si tratta della terza sconfitta consecutiva all’esordio, dopo quelle arrivate al Roland Garros e nel WTA 250 di Eastbourne.

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Wang Xinyu sfiderà Bencic al secondo turno

Dopo aver superato Cocciaretto, Wang Xinyu avanza al secondo turno del torneo londinese. La cinese affronterà la svizzera Belinda Bencic, in una sfida che metterà in palio l’accesso al turno successivo dei Championships.

Draper costretto a rinunciare a Wimbledon

Nel tabellone maschile arriva invece un altro forfait per Jack Draper. Il britannico, dopo il rientro e il successivo ritiro a Barcellona e dopo aver saltato i tornei di Madrid e Roma, sembrava pronto a tornare protagonista sull’erba dell’All England Tennis Club.

Draper avrebbe dovuto affrontare al primo turno lo statunitense Taylor Fritz, sesta testa di serie del tabellone. Il tennista britannico ha però alzato bandiera bianca per il persistere del problema al braccio sinistro.