Wimbledon 2026, Arnaldi fuori al primo turno: Halys vince in quattro set

Il sanremese, testa di serie numero 32 e reduce dalla semifinale al Roland Garros, si arrende al francese Quentin Halys dopo due ore e 44 minuti di gioco.

Si ferma subito il cammino di Matteo Arnaldi a Wimbledon 2026. Il tennista sanremese, testa di serie numero 32 del tabellone maschile, è stato eliminato al primo turno dal francese Quentin Halys.

Il transalpino si è imposto in quattro set con il punteggio di 3-6 6-1 7-6(5) 6-3, al termine di una partita durata due ore e 44 minuti.

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Arnaldi parte bene, poi subisce la rimonta

Arnaldi aveva iniziato nel modo giusto, conquistando il primo set per 6-3. Dal secondo parziale, però, Halys ha cambiato ritmo, trovando maggiore continuità e rimettendo rapidamente la partita in equilibrio con un netto 6-1.

Il momento chiave è arrivato nel terzo set, deciso al tie-break. Halys ha avuto la meglio 7-6(5), portandosi avanti due set a uno e indirizzando il match dalla propria parte.

Halys chiude in quattro set

Nel quarto parziale il francese ha completato la rimonta, chiudendo 6-3 e conquistando l’accesso al secondo turno.

Per Arnaldi è una sconfitta amara, soprattutto dopo la grande semifinale raggiunta al Roland Garros, risultato che aveva alzato le aspettative sulla sua campagna londinese.

Halys attende Moutet o Giron

Al secondo turno Quentin Halys affronterà il vincente del match tra il connazionale Corentin Moutet e lo statunitense Marcos Giron.