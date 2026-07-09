Wilander boccia Sinner: “Sull’erba non è una minaccia. Vincerà Djokovic”

Sinner e Djokovic si contendono un posto in finale a Wimbledon: Wilander non ha dubbi su chi sia il reale favorito

La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è una sfida iconica, che sta già accendendo le discussioni in tutto il mondo. Il dodicesimo confronto diretto tra l’italiano e il serbo si presenta all’insegna dell’assoluto equilibrio, tanto che è difficile sbilanciarsi in sede di pronostico.

Ma c’è chi un’idea se l’è fatta: Mats Wilander, ex numero uno del mondo, non ha dubbi e indica il serbo come favorito per arrivare fino in fondo.

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Le motivazioni dello svedese sono chiare, a partire dall’impressionante prestazione offerta da Djokovic contro Auger-Aliassime nei quarti di finale: “Sovrumano. È l’unica parola per descrivere ciò che Novak ha fatto – ha dichiarato -. Ha preso un Felix venticinquenne, un grande atleta nel pieno della sua forma, e lo ha spezzato fisicamente, lasciandolo chino per la fatica alla fine”.

Wilander lancia Djokovic verso la finale

Wilander elogia anche la longevità del campione serbo, ben lontano dal dare segni di cedimento fisico: “La parte più spaventosa? Sembra che possa continuare a farlo per anni a venire“.

L’ex tennista svedese si dice ancora più ottimista rispetto agli Australian Open di gennaio: “Ero già abbastanza ottimista su Novak a Melbourne, ma lo sono ancora di più in questi giorni”.

E ancora: “A Londra, invece, Novak mi dà la sensazione che possa arrivare fino in fondo“. Bocciato, invece, Sinner che secondo Wilander non è al massimo della forma e l’erba non è la sua superficie preferita: “Sinner non è una minaccia così forte sull’erba come lo è sul cemento. Sono convinto che anche le difficoltà incontrate da Jannik dall’inizio del torneo siano un fattore determinante”.

In palio, se dovesse vincere davvero Djokovic, ci sarebbe il venticinquesimo Slam della carriera. A proposito di storia.