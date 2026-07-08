Tour de France, 5a tappa: primo arrivo in volata a Pau, vince Olav Kooij

La tappa 5 del Tour de France rispetta i pronostici della vigilia e premia gli specialisti dello sprint. L’olandese Olav Kooij conquista il traguardo con una volata finale inarrestabile.

Kooij: la zampata sul traguardo di Pau

Vince Olav Kooij. Il percorso di 158.3 chilometri, che ha collegato le località di Lannemezan e Pau, ha offerto la vera opportunità ai velocisti del gruppo in questa edizione.

L’olandese Olav Kooij, portacolori della formazione Decathlon CMA CGM Team, ha tagliato il traguardo con il tempo di 3:29:07. Il vincitore ha capitalizzato al massimo il lavoro dei propri compagni di squadra, venendo su con prepotenza negli ultimi metri per lanciare la sua volata.

Negli ultimi metri con un’accelerazione devastante, Kooj non ha lasciato alcun margine di recupero agli avversari, permettendogli di siglare il trionfo numero 51 della sua carriera.

Subito dietro di lui, con lo stesso tempo, si è classificato il tedesco Max Kanter. Il portacolori del team XDS Astana ha provato a tenere la ruota del vincitore fino all’ultimo metro, ma si è dovuto accontentare del secondo posto. Il podio è stato completato dal belga Tim Merlier.

I piazzamenti principali e gli imprevisti finali

Grande rammarico per Merlier. Il velocista della Soudal Quick-Step ha ottenuto solo un piazzamento, pagando la giornata sfortunata della squadra. Una caduta ha privato il team di Jasper Stuyven, elemento fondamentale per preparare la volata, condizionando lo sprint del capitano.

4o al traguardo si è piazzato l’olandese Huub Artz della Lotto Intermarché, che ha preceduto il belga Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech, giunto quinto. Dietro di loro all’eritreo Biniam Girmay della NSN Cycling Team. Alle sue spalle si è classificato il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek, vincitore ieri e piazzato anche oggi.

Nessuna novità nella classifica principale dove Pogacar e Vingegaard restano lontanissimi dalle prime posizioni in attesa che le prossime montagne scremino il gruppo e ristabilistaco le gerarchie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it