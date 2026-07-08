Tennis, Wimbledon: Cobolli fuori, Fery in semifinale da wild-card

Arthur Fery supera Flavio Cobolli nei quarti di finale di Wimbledon con il punteggio finale di 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. Il tennista britannico conquista così un posto in semifinale sul campo di casa.
L’equilibrio nei primi due parziali e il successo al tie-break per Fery
Che peccato per Flavio Cobolli. Passa Fery in tre set. La partita comincia con grande intensità da parte di entrambi i tennisti sul campo da gioco.
Nel corso del primo parziale i due tennisti conservano i rispettivi turni di battuta fino sul punteggio di 4-4, quando l’azzurro commette errori gratuiti e concede il break decisivo per il 6-4 della frazione iniziale.
Nel secondo set Cobolli reagisce subito trovando un break in apertura, ma Fery recupera immediatamente lo svantaggio impattando sul 2-2. La sfida procede punto su punto fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break. Nel momento cruciale il padrone di casa sbaglia meno, mantiene alta la pressione nei colpi da fondo e approfitta dei numerosi gratuiti del tennista romano, chiudendo il parziale sul 7-4. Dopo una pausa per il toilet break del britannico, la situazione non cambia.
Per Cobolli quinto set consecutivo perso contro Fery negli scontri diretti, considerando anche le sfide degli Australian Open.
Dominio totale nel terzo set: statistiche del match e la semifinale con Zverev
Nel finale la resta di Cobolli. Il terzo parziale registra il crollo definitivo dell’italiano, che perde completamente il controllo del match dal punto di vista mentale.
Fery alza il livello di gioco con giocate spettacolari a rete e colpi vincenti, strappando il servizio per 3 volte di fila e infliggendo un pesante 6-0 a Cobolli.
I dati statistici della gara confermano la prestazione eccellente del britannico, che termina con 27 vincenti e appena 15 errori gratuiti. Cobolli chiude invece la sua giornata con 21 vincenti e ben 41 gratuiti.
Il tennista britannico, presente in tabellone grazie a una wild-card e numero 114 del mondo a inizio torneo, compie un balzo enorme salendo fino alla posizione numero 36 della classifica ATP.
Nel prossimo turno di semifinale Fery affronta il tedesco Alexander Zverev, dopo il successo al Roland Garros.