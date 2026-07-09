Tour de France, la tappa di oggi: Pogacar-Vingegaard si sfidano in un tratto storico

Oggi si disputerà una delle tappe più belle e affascinanti di tutto il Tour de France: ci si attende una grande sfida Pogacar-Vingegaard

Sono sempre più caldi i riflettori sul Tour de France. La sesta tappa, in programma oggi giovedì 9 luglio, rappresenta il primo vero banco di prova per i big della classifica generale. Si parte da Pau per arrivare a Gavarnie-Gedre, in una frazione da 186,2 chilometri e 4149 metri di dislivello che promette spettacolo sulle strade dei Pirenei.

Il percorso vive un tratto iconico, ma non in difficoltà massima, con la Cote de Loucrup e la Cote de Mauzevin, poi si infiamma nel finale. Negli ultimi 68 chilometri non ci saranno pause: prima il Col d’Aspin (12 km al 6,5%), poi il leggendario Col du Tourmalet, che con i suoi 17,1 km al 7,3% e i 2100 metri di altitudine rappresenta il vero crocevia della tappa.

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Infine, l’arrivo in salita di Gavarnie-Gedre (18,7 km al 3,7%), che potrebbe selezionare ulteriormente la classifica.

I favoriti in vista della tappa di oggi sui Pirenei

Torstein Træen (Uno-X Mobility) proverà a difendere la Maglia Gialla, ma gli occhi saranno tutti puntati sul duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, partiti dallo stesso tempo in classifica.

Lo sloveno cercherà di staccare il danese per allungare, mentre per il podio i nomi da tenere d’occhio sono Paul Seixas, Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Florian Lipowitz.

Partenza fissata alle 12:25, con arrivo previsto intorno alle 17:30. La diretta tv sarà su Rai 2 dalle 14:30, mentre lo streaming è disponibile su RaiPlay. Non perdetevi una delle tappe più iconiche che caratterizzano la prima parte del Tour de France.