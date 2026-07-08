Diamond League, Jacobs salta Montecarlo per infortunio: cosa è successo

Marcell Jacobs ha annunciato la rinuncia alla decima tappa della Diamond League a Montecarlo a causa di un lieve affaticamento muscolare, preferendo non correre rischi.

Jacobs out: la decisione e la grande sfida mancata nel Principato

Jacobs non sarà presente a Monaco. Se l’atleta azzurro avesse gareggiato venerdì 10 luglio al Meeting Herculis, si sarebbe confrontato con avversari di altissimo livello sui 100 metri.

La prova nel Principato ha infatti in programma la presenza del giamaicano Oblique Seville, campione del mondo e primatista stagionale, del botswano Letsile Tebogo, oro olimpico nei 200 metri a Parigi 2024, e dello statunitense Jordan Anthony, campione del mondo dei 60 metri indoor.

E’ vero, la scelta di non correre permetterà di evitare complicanze, però resta l’amaro per una battaglia in pista apertissima.

In questo modo però lo sprinter lombardo, seguito da coach Paolo Camossi, potrà concentrarsi sul grande obiettivo stagionale: la conquista del terzo titolo continentale consecutivo agli Europei di Birmingham, previsti dal 10 al 16 agosto.

Se l’oro olimpico di Tokyo 2020 avesse forzato i tempi, avrebbe rischiato la preparazione verso la rassegna britannica.

In questa stagione Jacobs ha mostrato segnali eccellenti nelle ultime uscite: ha corso in 9.99 al Golden Gala di Roma il 4 giugno, in 9.96 a Parigi il 28 giugno e ha firmato un 9.67 a Eisenstadt il 1° luglio con 4,1 m/s di vento a favore, risultando il secondo uomo più veloce della storia in ogni condizione.

Quando tornerà in pista? Il rientro programmato a Firenze e gli altri azzurri in gara

Se il recupero procederà senza intoppi, il rientro in gara di Marcell Jacobs avverrà ai Campionati Italiani Assoluti di Firenze nel fine settimana del 25-26 luglio. Insomma, a questo punto la tappa toscana rappresenterà il passaggio fondamentale per rifinire la condizione prima degli Europei, un passaggio obbligato per il campione azzurro troppo spesso fermato dagli infortuni in questi anni.

Nel frattempo, la spedizione italiana al Meeting Herculis di Montecarlo manterrà una presenza di primo piano grazie ad altri 3 atleti. Mattia Furlani, campione del mondo di salto in lungo, farà il proprio rientro alle gare sulla pedana monegasca. Insieme a lui saranno protagonisti anche Matteo Sioli, impegnato nel salto in alto, e Darya Derkach nel salto triplo.

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