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Meeting Sport Solidarietà: gli highlights della giornata su Sportface

Antonio Lauro
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Campionati mondiali di atletica leggera, World Athletics Championships Budapest23
Budapest 19 al 27/08/ 2023 Campionati mondiali di atletica leggera, . World Athletics Championships Budapest23 - foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo

Lo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro ha ospitato il 37° Meeting “Sport e Solidarietà”, riunendo atleti di 30 nazioni davanti a oltre 3200 spettatori.

37° Meeting “Sport e Solidarietà”: la giornata di oggi 8 luglio

La manifestazione, organizzata dalla Nuova Atletica dal Friuli, si è confermata un appuntamento di grande rilevanza per i circuiti World Athletics ed European Athletics.

Dopo il successo di un anno fa con la prestazione straordinaria di Leonardo Fabbri, il meeting si conferma un punto di riferimento tra le manifestazioni sportive, con l’atletica leggera che diventa uno strumento concreto per promuovere l’inclusione.

Campionati mondiali di atletica leggera, World Athletics Championships Budapest23

Meeting Sport Solidarietà: gli highlights della giornata

Anche quest’anno l’evento ha unito le grandi stelle dello sport globale e i protagonisti delle categorie speciali in un unico momento condiviso e ricco di significato.

QUI TROVI GLI HIGHLIGHTS DELLA GIORNATA

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