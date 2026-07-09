Ginnastica ritmica, la Coppa del Mondo sbarca a Milano: segui la diretta su Volare

La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica sbarca a Milano per un weekend che promette grandi emozioni: segui la live dell’evento su Volare – Sportface Tv

La ginnastica ritmica si prepara a vivere un weekend di grande spettacolo ed emozioni a Milano. Dal 10 al 12 luglio, il Forum del capoluogo lombardo ospiterà l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2026, circuito che ha già fatto tappa a Sofia, Tashkent e Baku.

Un appuntamento prestigioso che sarà un test generale pesante in vista dei Campionati Mondiali di Francoforte, in programma tra un mese, dove verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

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L’Italia cercherà un grande ruggito con Sofia Raffaeli, fresca di titolo italiano e reduce da un podio mancato nel concorso generale agli Europei. La fuoriclasse marchigiana, bronzo olimpico e mondiale in carica, proverà a replicare il successo dello scorso anno nell’all-around milanese.

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Raffaeli e non solo: dove vedere la World Cup a Milano

Dovrà però vedersela con una concorrenza agguerrita: la tedesca Darja Varfolomeev (campionessa in carica), l’ucraina Taisiia Onofriichuk, la bielorussa Alina Harnasko, la bulgara Eva Brezalieva e la russa Mariia Borisova, in testa alla classifica generale. Attenzione anche a Tara Dragas, che si presenterà come outsider con tutte le carte in regola per ben figurare.

Non sarà facile, invece, per le Farfalle azzurre: Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi proveranno a emergere contro le migliori formazioni globali come Cina, Russia, Bielorussia, Bulgaria, Spagna e Israele.

Venerdì e sabato si disputeranno i concorsi generali (validi anche come qualificazione), mentre domenica saranno di scena le finali di specialità. Di seguito tutto il programma completo, che sarà interamente visibile in diretta su Volare, piattaforma Sportface TV. Potete seguirci anche su Amazon Prime Video e Samsung tv plus.

Venerdì 10 luglio

Qualificazioni individuali cerchio, palla, clavette, nastro (09:00 – 18:25)

Qualificazioni squadre 5 palle (19:10 – 22:20)

Sabato 11 luglio

Qualificazioni individuali clavette, nastro, cerchio, palla (09:00 – 18:25)

Qualificazioni squadre 3 cerchi, palla e clavette (19:10 – 22:20)

Domenica 12 luglio

Finali di specialità individuali e a squadre: cerchio, palla, 5 palle (14:10 – 16:10)

Finali di specialità individuali e a squadre: clavette, nastro, 3 cerchi, palla e clavette (16:45 – 18:50)