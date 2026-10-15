Europa League, l’Italia si riscatta con due vittorie: la Juve rimonta, Milan a valanga

Dopo le sconfitte in Champions League, le squadre italiane si riscattano in Europa League: due vittorie pesanti per Milan e Juventus

La seconda giornata di Europa League ha regalato un doppio sorriso al calcio italiano, con Juventus e Milan che hanno conquistato due vittorie esterne di grande prestigio, consolidando la vetta della classifica.

In Galizia, i bianconeri hanno affrontato un ostico Celta Vigo in una partita estremamente combattuta. L’equilibrio è stato spezzato solo nei minuti di recupero, quando Randal Kolo Muani si è eretto a protagonista assoluto, siglando il gol del decisivo 2-1 al 92esimo minuto. Un successo sofferto ma fondamentale per mantenere la marcia perfetta nella competizione.

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Il Milan asfalta il Salisburgo con la tripletta di Cissè

Sul fronte rossonero, il copione è stato ancora più dominante. Al Red Bull Arena di Salisburgo, il Milan ha offerto una lezione di calcio, travolgendo gli austriaci con un perentorio 4-0. La serata è entrata nella storia grazie alla tripletta strepitosa di Cisse, autore di una prestazione da vero fuoriclasse.

A chiudere i conti ci ha pensato Goncalo Ramos, rendendo ancor più amara la serata per i padroni di casa. Sebbene l’espulsione di Filippo Terracciano abbia leggermente offuscato il finale, la superiorità tattica e tecnica della squadra è rimasta in discussione.

Due trionfi che proiettano le nostre rappresentanti come vere candidate al titolo europeo, dimostrando carattere, talenti di prospettiva e un potenziale offensivo capace di fare paura a qualsiasi avversario nel vecchio continente. Se in Italia le cose non vanno benissimo, stasera Milan e Juve possono sorridere.