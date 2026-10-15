“Radici”, Daniele De Rossi torna all’Ostiamare: presentata la docuserie in arrivo su Sky e NOW

Alla Festa del Cinema di Roma il progetto in sette episodi dedicato al ritorno dell’ex campione nel club dove ha iniziato a giocare. Una storia di calcio, territorio, appartenenza e riscatto.

Daniele De Rossi torna alle proprie origini con “Radici”, la docuserie presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma e prossimamente in arrivo su Sky e NOW.

Prodotta da DDR Media e Damocle, la serie racconta la prima stagione del progetto dell’Ostiamare, la società nella quale De Rossi ha mosso i primi passi da calciatore, intrecciando il percorso del club con quello del territorio di Ostia.

Il ritorno nel luogo dove tutto è cominciato

Prima degli stadi pieni, della Nazionale e della Coppa del Mondo, per De Rossi c’era un campo a Ostia. Molti anni dopo, l’ex centrocampista ha scelto di tornarci e da questa decisione prende forma il racconto di “Radici”.

La docuserie non si concentra soltanto sulla dimensione sportiva. Ostia diventa parte integrante della narrazione, con la sua identità, le sue complessità e il ruolo che il calcio ha avuto per generazioni come luogo di incontro, aggregazione e appartenenza.

Il calcio come strumento per il territorio

Attraverso l’Ostiamare, “Radici” prova a raccontare il valore che una società sportiva può assumere per una comunità, per i ragazzi e per le famiglie.

Il progetto segue infatti un club che punta a crescere senza perdere il proprio legame con il territorio e osserva il calcio anche nella sua trasformazione contemporanea: da esperienza vissuta quotidianamente a grande industria globale, capace di produrre spettacolo, immagini e contenuti senza interruzione.

La serie si interroga così su ciò che, in questa evoluzione, può ancora essere conservato: il campo sotto casa, lo spogliatoio, il rapporto tra una squadra e la sua gente, il senso di appartenenza e il tempo condiviso prima e dopo una partita.

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De Rossi tra passato e futuro

Al centro c’è anche la scelta personale di De Rossi, protagonista per anni del calcio ai massimi livelli e ora tornato nel dilettantismo per provare a costruire un progetto capace di crescere nel tempo.

L’obiettivo non è riproporre nostalgicamente il calcio del passato, ma capire quali elementi di quel mondo possano ancora avere valore nel calcio di domani.

“Radici” è composta da sette episodi ed è diretta da Nicola Ravera Rafele. La docuserie sarà disponibile prossimamente su Sky e NOW.