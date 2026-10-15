Eurolega, altra sconfitta per l’Olimpia Milano: vince Dubai

La reazione d’orgoglio dell’Olimpia Milano non è bastata per trovare una vittoria in Eurolega: passa anche Dubai

La sesta giornata di regular season della massima competizione di basket europea ha riservato un ulteriore amaro risveglio per l’Olimpia Milano. Sul parquet di casa, i meneghini guidati dal tecnico Giuseppe Poeta cercavano disperatamente una svolta per invertire una rotta profondamente negativa, dopo aver collezionato quattro sconfitte e una sola vittoria nelle prime cinque uscite.

L’unico sorriso era arrivato nel derby contro la Virtus Bologna, ma le aspettative della tifoseria richiedevano un salto di qualità immediato e tangibile.

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Di fronte a loro si è presentata l’ottimo Dubai Basketball, formazione degli Emirati Arabi Uniti che ha dimostrato di essere una vera e propria spina nel fianco per i lombardi. Con un bilancio di tre successi e due insuccessi, gli ospiti hanno confermato la loro solidità, avendo già vinto entrambi gli scontri diretti disputati a partire dal 2025.

L’Olimpia Milano cade anche contro Dubai in Eurolega

La partita è stata un monologo relativo, nonostante i 21 punti di Mathews per i padroni di casa. L’immenso Dwayne Bacon ha trascinato i suoi con 29 punti, guidando una prestazione autorevole che ha chiuso i conti sul cento a uno a novantasette.

Per l’Armani, dunque, la sconfitta brucia ancora di più, lasciando intatte tutte le criticità di un roster che fatica a trovare identità e continuità. La reazione d’orgoglio tanto invocata non è arrivata, e la montagna da scalare per qualificarsi ai playoff diventa ora sempre più ripida.