Verso le ATP Finals: Cobolli continua a sognare, ora Djokovic rischia davvero

La race in vista delle ATP Finals anima il tennis mondiale: la corsa di Cobolli continua a gonfie vele, ma attenzione a Djokovic

La chiusura anticipata della stagione di Jannik Sinner per un infortunio al ginocchio ha stravolto gli equilibri della corsa alle prestigiose ATP Finals di Torino. L’assenza del numero uno del ranking mondiale libera uno slot prezioso nel Torneo dei Maestri, riaccendendo le speranze di diversi contendenti che lottano per gli ultimi posti disponibili in gara.

Tra i principali beneficiari di questo scenario inaspettato spicca Flavio Cobolli. Attualmente quarto nella classifica stagionale, il tennista romano sogna di essere l’unico rappresentante azzurro sul parquet del Pala Alpitour a novembre, forte di un margine che lo mantiene in vantaggio rispetto agli inseguitori diretti.

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Djokovic a rischio: la corsa verso le Finals

Tuttavia, la battaglia per la qualificazione è tutt’altro che chiusa. Novak Djokovic ha impresso una violenta accelerata alla sua corsa, sfruttando il recente e storico 102esimo titolo in carriera conquistato a Pechino. Il campione serbo ha scalato la graduatoria, portandosi a ridosso della zona utile e superando avversari come Alex de Minaur, rendendo la volata finale estremamente serrata.

Con Zverev, Alcaraz e Shelton già virtualmente qualificati, i restanti posti saranno assegnati tra Shanghai, Vienna e Basilea. Ogni singolo punto guadagnato nelle prossime settimane avrà valore inestimabile. Il forfait di Sinner trasforma questa fase finale in un’incognita affascinante, dove esperienza e gioventù si sfideranno per conquistare l’accesso al palcoscenico più esclusivo del tennis mondiale, in un finale di stagione carico di pathos.