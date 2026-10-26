WTA Osaka, rinviato l’esordio di Errani e Paolini: il motivo e quando si gioca

È stato rinviato a data da destinarsi il match di Errani e Paolini in doppio al WTA di Osaka: le condizioni meteo cambiano tutto

La pioggia ha scombinato i piani della prima giornata del WTA 500 di Tokyo, costringendo gli organizzatori a limitare le partite al solo Campo Centrale, dotato di copertura. Di conseguenza, sono stati rinviati tutti i match previsti sullo Show Court, incluso l’atteso esordio nel tabellone di doppio femminile della coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini.

Le italiane avrebbero dovuto sfidare la formazione kazako-cinese composta da Anna Danilina e Jiang Xinyu, accreditata come testa di serie numero 2 del torneo. Tuttavia, le avverse condizioni meteo hanno reso impossibile lo svolgimento dell’incontro, posticipando il debutto delle azzurre.

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Il match di doppio si giocherà probabilmente mercoledì, poiché la sfida non compare nell’ordine di gioco di domani. La giornata di martedì, invece, vedrà comunque protagonista Jasmine Paolini, che scenderà in campo nel tabellone di singolare per un match molto atteso dal pubblico locale.

Verso l’esordio di Paolini: subito una sfida non semplice

La tennista abruzzese affronterà la beniamina di casa e numero 7 del seeding, Naomi Osaka, nel quarto e ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale. La partita è in programma non prima delle ore 9:00 italiane.

Nonostante il rinvio, Errani e Paolini mantengono l’obiettivo di confermare il loro ottimo momento di forma nel doppio, cercando di superare un ostacolo tecnico di prim’ordine non appena le condizioni della pista lo permetteranno, per proseguire la loro corsa verso le prestigiose WTA Finals.