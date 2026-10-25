F1, ad Austin vince Antonelli: Mondiale a un passo per Kimi, bene Leclerc

Dominio assoluto ad Austin per Kimi Antonelli, vincitore incontrastato del Gran Premio degli Stati Uniti 2026. Al pilota Mercedes manca ormai solo un piazzamento a punti in Messico per festeggiare il titolo iridato.
La fuga solitaria di Antonelli e i problemi di Verstappen
Allo spegnimento dei semafori Kimi scatta dalla pole position montando gomme medie e difende subito la testa della corsa, respingendo l’attacco di entrambe le Ferrari. Charles Leclerc supera Max Verstappen allo Snake con un sorpasso da favola prendendo la seconda piazza, ma l’italiano imposta un ritmo insostenibile e scappa via. L’olandese della Red Bull reagisce a Lecerc ma poi va in palese difficoltà, tanto da lamentarsi via radio in maniera netta: “Macchina inguidabile”. Max anticipa la sosta montando un altro set di coperture soft al giro 14, obbligandosi di fatto a una strategia a 2 pit-stop.
Kimi invece gestisce alla perfezione i pneumatici e allunga il suo primo stint fino al passaggio 25, quando rientra ai box per montare le hard. Tornato in pista quarto, supera Leclerc in scioltezza sul rettilineo e riprende la leadership virtuale, mentre George Russell affonda nelle retrovie pagando 5 secondi di penalità per un contatto con Oscar Piastri.
Da quel momento Antonelli amministra un vantaggio rassicurante, girando su tempi inavvicinabili per gli inseguitori.
Leclerc beffa Verstappen, Hamilton ai piedi del podio
Nella seconda metà di gara lo spettacolo lo regala la lotta per il podio. Leclerc e Hamilton sono tentati dall’azzardo di arrivare fino al traguardo con una sola sosta, ma montando le medie il decadimento delle gomme impone un secondo pit.
Il monegasco rientra in pista con mescole nuove dura, stampa tempi da qualifica e in pochi giri divora il distacco da Verstappen. Al giro 47 l’olandese usa Lando Norris per difendersi, superando il britannico della McLaren, ma 2 tornate dopo Leclerc sfrutta la scia sul dritto e con una staccata decisa all’interno agguanta il secondo posto definitivo.
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Nel finale Valtteri Bottas parcheggia la sua Cadillac a bordo pista provocando una Virtual Safety Car che congela i distacchi e impedisce a Lewis Hamilton di tentare l’assalto finale a Verstappen.
Sotto la bandiera a scacchi Kimi taglia il traguardo da dominatore assoluto, lasciando Leclerc a 22.677 secondi e Verstappen a 24.042.
L’italiano della Mercedes vede la gloria: un 9° posto in Messico varrà la matematica certezza del titolo. Per tenere aperto il Mondiale, inoltre, uno tra Russell o Hamilton dovrebbe vincere tutte le gare. Insomma, in pratica è fatta anche per il titolo.