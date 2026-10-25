Napoli-Roma, furia Allegri: rischia una lunga squalifica? Cosa è successo

Il pareggio del Napoli contro la Roma lascia strascichi di rabbia vera. Nel mirino finisce il duro sfogo di Massimiliano Allegri, ora a rischio squalifica per le frasi pronunciate in campo all’indirizzo della quartetto arbitrale.

La rabbia di Allegri e il referto degli ispettori

Napoli, oltre al danno la beffa. Dopo il match del Maradona finito 3-3, potrebbe arrivare anche la squalifica di Allegri.

In occasione della terza rete dei giallorossi, che ha di fatto sancito il pareggio in campo, Beukema cade a terra dopo un contatto leggero, scatenando le proteste partenopee. L’arbitro Colombo espelle Allegri su segnalazione del quarto uomo. L’allenatore ha poi commentato l’espulsione spiegando di essere rimasto in silenzio.

L’esplosione di nervi però avviene nei corridoi dello stadio. Lontano dalle telecamere, la voce del tecnico arriva chiara forse anche all’orecchio degli ispettori. “L’anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan”, urla in direzione di tutti. Una frase pesante, ascoltata dai giornalisti presenti e dagli ispettori della Procura federale a bordo campo.

Secondo quanto riporta LaPresse, le parole dell’allenatore sarebbero finite dritte nel referto inviato al Giudice Sportivo. Ora il tecnico attende la decisione finale, rischiando una multa e più giornate di stop.

Cosa rischiano Allegri ed il Napoli: multe pesanti e squalifiche

Ma quante giornate prenderà Allegri? L’espulsione diretta incassata nei minuti conclusivi porta in automatico 1 giornata di squalifica.

MA il destino dell’allenatore dipende dai termini esatti inseriti dal direttore di gara nel proprio referto formale. Se il documento riportasse espressioni gravemente irriguardose verso gli assistenti, la posizione di Allegri si complicherebbe parecchio.

Scatterebbe l’applicazione dell’articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva, aprendo la strada a sanzioni e stop ben più severi.

Capitolo a parte meritano le dichiarazioni post-partita, in primis l’affermazione a microfoni spenti sulla Champions League messa in tasca alla Roma. Le parole sono sotto la lente della Procura federale per la possibile violazione dell’articolo 23.

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Qualora la frase venisse giudicata lesiva della regolarità del torneo o dell’imparzialità arbitrale, il deferimento porterebbe a sanzioni di natura economica. La norma prevede infatti un’ammenda compresa tra 2.500 e 50.000 euro, allargando la responsabilità oggettiva pure al club azzurro. Il Napoli finora non ha preso le distanze.