Short track, altro podio per l’Italia: Nadalini secondo nei 1000 metri

Thomas Nadalini regala una grande gioia a tutta l’Italia: secondo podio azzurro in Coppa del Mondo di short track, stavolta sui 1000 metri

La prima tappa del World Tour 2026-2027 di short track si chiude con un bilancio estremamente positivo per l’Italia a Vancouver.

Dopo l’oro conquistato il giorno precedente, Gloria Ioriatti ha sfiorato il bis nei 1000 metri, classificandosi al quarto posto per pochissimi millesimi. La canadese Courtney Sarault ha vinto la finale, precedendo di un soffio la belga Hanne Desmet e la sudcoreana Choi Min-Jeong, che hanno anticipato di misura l’azzurra sul traguardo.

Tuttavia, la vera soddisfazione della giornata è arrivata dal settore maschile. Thomas Nadalini ha centrato un prestigioso secondo posto nella finale dei 1000 metri, regalando all’Italia il suo secondo podio del weekend.

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L’azzurro ha lottato fino all’ultimo metro, battuto solo dall’olandese Jens van ‘t Wout, autore di una tripletta personale in questo esordio di stagione. Nadalini ha preceduto sul filo di lana il sudcoreano Bae Seo-chan, mentre il turco Furkan Akar ha chiuso quarto.

I risultati degli italiani in Coppa del Mondo di short track

Da segnalare anche l’ottima prova di Luca Spechenhauser, che ha vinto il terzo posto nella finale B della stessa distanza, dimostrando la profondità del movimento azzurro. Nel femminile, Chiara Betti ha raggiunto la finale B, mentre Elisa Confortola è caduta in semifinale, mancando la promozione da parte dei giudici.

Questo weekend canadese conferma l’ottimo stato di forma della squadra italiana, proiettata con grande fiducia verso le prossime sfide del calendario internazionale, pronta a lottare per le medaglie in ogni singola distanza.