F1, Antonelli a un passo dal Mondiale: “Siamo molto vicini, voglio chiudere in bellezza”

Kimi Antonelli è sempre più vicino a laurearsi campione del mondo. L’italiano, dopo la vittoria ad Austin, ha commentato il traguardo a un passo

Il Gran Premio degli Stati Uniti d’America si è concluso con il trionfo di Andrea Kimi Antonelli, che sul circuito di Austin ha firmato la sua nona vittoria stagionale. Il pilota della Mercedes ha condotto una gara perfetta, gestendo le gomme hard dopo l’unica sosta e lasciando spazio solo a un ottimo Charles Leclerc, con Max Verstappen terzo.

Nonostante la matematica del titolo iridato debba ancora arrivare, l’azzurro ha esaltato la coesione del box. Ai microfoni di F1 TV, Antonelli ha sottolineato: “Era il risultato di cui avevamo bisogno. Tutto il team lo meritava, abbiamo lavorato moltissimo per questo nuovo pacchetto ed è soddisfacente vedere il risultato. A livello strategico siamo stati perfetti con la scelta di una sosta. Lavoro di squadra eccezionale“.

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Le parole di Antonelli dopo la vittoria pesantissima di Austin

Parlando a ‘Sky Sport’, il giovane campione ha aggiunto: “Devo dire che è stato un gran weekend, bello finire con una vittoria. Sono riuscito ad avere una gran partenza… Ringrazio tutto il team, stanno facendo un gran lavoro”.

Sul fronte del Mondiale, che potrebbe chiudersi già in Messico con un nono posto, Antonelli mantiene i piedi per terra e un pizzico di scaramanzia: “So che siamo molto vicini ma voglio chiudere in bellezza, spero di poter vincere altre gare. Finché non è finita non voglio parlare. Sarebbe bellissimo chiudere in bellezza con un altro risultato e poi godersi il resto della stagione”.