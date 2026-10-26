Sport in tv oggi lunedì 26 ottobre: Errani-Paolini a Tokyo e Berrettini a Vienna, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 500 di Tokyo e Matteo Berrettini all’ATP 500 di Vienna sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di lunedì 26 ottobre. Grande spazio al tennis anche con il derby azzurro Darderi-Arnaldi e con i tornei di Guangzhou e Basilea. In serata riflettori sulla cerimonia del Pallone d’Oro, mentre nella notte spazio alle World Series di baseball, alle WNBA Finals, alla NFL e alla NBA.

Il tennis accompagna praticamente tutta la giornata. Dalle 2.30 prende il via il programma del WTA 500 di Tokyo, con Errani e Paolini impegnate nel doppio contro Danilina e Jiang come terzo match sullo Show Court. Dalle 13.30 spazio invece all’ATP 500 di Vienna: Matteo Berrettini affronta Etcheverry, mentre più tardi è in programma il derby italiano tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi.

In serata spazio anche al calcio, con la Serie C, la Liga spagnola e il campionato portoghese. Alle 21.00 è inoltre in programma la cerimonia del Pallone d’Oro, mentre dopo la mezzanotte il programma prosegue con baseball, basket e football americano.

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Sport in tv oggi, lunedì 26 ottobre

02.30 – TENNIS (WTA 500 Tokyo) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e supertennis.tv. Errani/Paolini-Danilina/Jiang sarà il terzo match a partire dalle ore 03.00 sullo Show Court.

04.00 – TENNIS (WTA 250 Guangzhou) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e supertennis.tv.

13.00 – GOLF (Butterfield Bermuda Championship) – Playoff di spareggio: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

13.30 – TENNIS (ATP 500 Vienna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e NOW. Berrettini-Etcheverry alle ore 13.30 sul Campo Centrale. Darderi-Arnaldi sarà il secondo match a partire dalle 17.30 sul Glaubandich Court.

13.30 – TENNIS (ATP 500 Basilea) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.45 – CALCIO (Campionato portoghese) – Santa Clara-Benfica: diretta streaming su DAZN.

20.30 – CALCIO (Serie C) – Picerno-Salernitana: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – CALCIO (Serie C) – Crotone-Casarano: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Liga) – Siviglia-Osasuna: diretta streaming su DAZN.

21.00 – CALCIO – Cerimonia del Pallone d’Oro: diretta streaming su DAZN.

23.15 – CALCIO (Campionato argentino) – River Plate-Racing: diretta tv su Sportitalia e Como TV.

Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 ottobre

01.00 – BASEBALL (World Series) – Gara 3 Tampa Bay Rays-Milwaukee Brewers: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

01.00 – BASKET (WNBA Finals) – Gara 5 Golden State Valkyries-Atlanta Dream: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

01.15 – FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles: diretta streaming su DAZN.

03.00 – BASKET (NBA) – Denver Nuggets-Golden State Warriors: diretta tv su Sky Sport Basket.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche lunedì 26 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.