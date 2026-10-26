NBA, i risultati della notte: super Doncic con 52 punti, LeBron ko

Luka Doncic è protagonista di una prova straordinaria nella notte Nba: entra nella storia con dati pazzeschi. Primo stop per LeBron con Philadelphia

La notte NBA ha regalato emozioni straordinarie, con grandi campioni che hanno dominato la scena sportiva. Protagonista assoluto è stato Luka Doncic, autore di una prestazione incredibile con 52 punti, 8 rimbalzi e 10 assist, trascinando i Los Angeles Lakers a una spettacolare rimonta e alla vittoria per 132-123 contro gli Utah Jazz.

Il numero 77 ha colpito con 8 triple, confermandosi una forza della natura e regalando ai tifosi una serata davvero indimenticabile.

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Dall’altra parte della costa, i Philadelphia 76ers hanno incassato il loro primo stop stagionale, una battuta d’arresto che ha coinvolto direttamente anche LeBron James. Nonostante l’impatto immediato del veterano nella sua nuova avventura in Pennsylvania, la squadra non è riuscita a contenere l’urto avversario, subendo una sconfitta che interrompe l’entusiasmo iniziale e costringe a una rapida riflessione tattica per le prossime sfide.

I Thunder non mollano: altra vittoria pesante

Infine, grande spettacolo dall’Oklahoma City Thunder, che ha continuato la sua marcia trionfale grazie a un grande Shai Gilgeous-Alexander. Il leader dei Thunder ha guidato la squadra a una vittoria solida, dimostrando ancora una volta perché è considerato uno dei giocatori più completi e letali dell’intera lega.

Tra le giocate di Doncic, le ambizioni dei 76ers e il dominio di OKC, la stagione 2026-2027 si conferma ricca di colpi di scena e duelli che tengono incollati gli appassionati davanti allo schermo, rendendo ogni gara un appuntamento imperdibile.