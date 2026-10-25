Maratona: Chepkirui sigla il miglior tempo dell’anno, WR in Giappone per la Marcia

Fine settimana importante per l’atletica su strada che regala diversi primati dell’anno in giro per il Mondo e record mondiali tra Europa e Asia.

Chepkirui vola a Valencia, Dörfel stupisce a Francoforte

Sulle strade spagnole, a Valencia, fioccano record con diversi tempi importanti. Al traguardo sei donne hanno abbattuto il muro di 1h05. Sheila Chepkirui ha vinto in 1h03:51, migliore prestazione mondiale dell’anno, seguita da Diana Wanza con 1h03:52.

In campo maschile il vincitore Rodrigue Kwizéra ha trionfato in 58:03, tempo che vale il record spagnolo ma non quello europeo per questioni di eleggibilità. Dietro di lui, Thierry Ndikumwenayo ha siglato la seconda prestazione europea all-time in 58:09.

Per gli italiani, oltre al 16esimo posto di Pasquale Selvarolo, spiccano i primati personali di Freedom Amaniel, 49esimo in 1:02:54, e Giovanni Susca, 59esimo in 1:03:08.

In Germania, l’etiope Jirata Lelisa Dinki ha dominato la maratona di Francoforte in 2h05:25, staccando il tedesco Amanal Petros. Tra le donne ha vinto Zeineba Yimer in 2h19:45, ma la vera rivelazione è la tedesca Blanka Dörfel, seconda al debutto con 2h20:46, ottavo tempo continentale di sempre.

Nelle altre gare del weekend, altri trionfi etiopi a Dublino e prima vittoria in carriera per il burundese Célestine Ndikumana a Lilla con 2h07:51.

Kawano e Henderson dominano la marcia a Takahata

Il fine settimana ha offerto risultati straordinari anche nella marcia, portando in dote due nuovi primati mondiali. In Giappone il marciatore di casa Masatora Kawano ha tagliato il traguardo in 2h55:14. Questo risultato, in attesa di omologazione, rappresenta il primo record globale della maratona di marcia, limando 14 secondi al limite precedente.

La gara femminile ha visto l’australiana Rebecca Henderson prendersi il record del mondo con 3h14:52, correndo 19 secondi più veloce del primato europeo dell’azzurra Sofia Fiorini.

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La marcia ha animato anche Zittau, in Germania. Sulla mezza distanza lo svedese Perseus Karlström ha vinto in 1h23:24. Nella maratona, i francesi Aurélien Quinion e Martin Madeline-Degy hanno conquistato i primi due posti, chiudendo rispettivamente in 3h01:35 e 3h02:29. Terzo gradino del podio per il veterano italiano Teodorico Caporaso in 3h10:16. In Marocco, la 42 chilometri di Casablanca ha premiato il keniano Daniel Kiprono Sang in 2h06:40 e l’etiope Asayech Ayalew Bere in 2h25:20.