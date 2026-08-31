Taranto 2026: l’Italia verso il record di medaglie! E tocca quota 50 ori

I Giochi del Mediterraneo continuano a regalare grandi emozioni per l’Italia: gli Azzurri sono sempre più vicini al record di medaglie. E occhio ai 50 ori

I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 si confermano un trionfo assoluto per lo sport italiano. A Taranto sono arrivate 26 nazioni e quasi quattromila atleti in una celebrazione di sostenibilità e innovazione. L’Italia non poteva farsi trovare impreparata da padrone di casa e ha schierato una delegazione imponente di 497 atleti, dominando il medagliere con una prestazione storica e senza precedenti.

La classifica finale, per il momento, vede gli azzurri saldamente al primo posto con un bottino straordinario di 146 medaglie: 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. Un distacco abissale rispetto alla Turchia, seconda classificata con 33 ori e 71 podi totali.

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Sul terzo gradino del virtuale podio si piazza la Francia con 63 medaglie, tallonata dalla Grecia (45) e dalla Spagna (57), quest’ultima protagonista di un eccellente raccolto di 21 argenti.

L’Italia sta devastando i Giochi del Mediterraneo

Questo dominio casalingo non è solo un dato statistico, ma il frutto di una preparazione meticolosa e di una passione travolgente. Dalle piscine agli impianti di atletica, passando per gli sport di squadra, l’Italia ha dimostrato una profondità di talento rara, confermando il proprio status di potenza sportiva nel bacino del Mediterraneo.

Mentre la folla pugliese continua a esultare, questo medagliere d’oro rappresenta molto più di un semplice primato: è la testimonianza di un movimento sportivo italiano vivo, che vuole continuare a migliorarsi e a vincere, pronto a raccogliere nuove sfide internazionali con la stessa grinta e determinazione mostrate nelle ultime settimane.