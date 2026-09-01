Formula 1, Ferrari celebra a Monza i 30 anni dall’arrivo di Schumacher a Maranello

In occasione del GP d’Italia la Scuderia ricorda l’inizio, nel 1996, del percorso del campione tedesco in rosso e l’eredità lasciata nella cultura sportiva del team.
La Ferrari celebra a Monza i trent’anni dall’inizio dell’era Michael Schumacher. In occasione del Gran Premio d’Italia, la Scuderia Ferrari HP rende omaggio a uno dei capitoli più importanti della propria storia, ricordando l’arrivo del campione tedesco a Maranello nel 1996.
Da quel momento iniziò un percorso destinato a segnare profondamente il futuro della squadra. Nel decennio successivo Schumacher avrebbe infatti assunto un ruolo centrale nella trasformazione della Ferrari, contribuendo a costruire uno dei cicli più vincenti nella storia del team.
Schumacher e Ferrari, un legame iniziato nel 1996
L’impatto di Schumacher sulla Scuderia non si limitò ai successi ottenuti in pista. La Ferrari sottolinea soprattutto l’eredità lasciata dal tedesco sotto il profilo del metodo di lavoro e della mentalità.
La continua ricerca del miglioramento, l’attenzione ai dettagli, la disciplina e la capacità di lavorare per la squadra contribuirono a creare una cultura destinata a diventare uno degli elementi distintivi della Ferrari.
Un’eredità ancora presente a Maranello
A distanza di trent’anni, quei principi restano parte dell’identità con cui la Scuderia affronta le competizioni.
La celebrazione non vuole quindi limitarsi al ricordo delle vittorie e dei titoli conquistati, ma mettere in evidenza soprattutto i valori e il metodo lasciati da Schumacher, ancora riconoscibili nel modo di lavorare del team.
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Monza scelta per celebrare i trent’anni
Il Gran Premio d’Italia rappresenta per Ferrari il contesto ideale per ricordare l’inizio di quella storia. Monza, uno dei luoghi simbolo del rapporto tra la Scuderia e i suoi tifosi, diventa così il palcoscenico per celebrare un’eredità che continua a far parte dell’identità sportiva di Maranello.
Un omaggio che guarda quindi al passato, ma anche al presente, riconoscendo quanto il percorso iniziato nel 1996 abbia contribuito a definire la cultura della Ferrari negli anni successivi.