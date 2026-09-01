Calciomercato chiuso: gli ultimi colpi, Fiorentina scatenata in attacco

La chiusura calciomercato era fissata alle 20.00 di oggi. Non sono mancati i colpo in un’ultima giornata caldissima.
Juventus attivissima con Sarr, la Fiorentina accoglie Beto e saluta Kean
La Juve rinforza la mediana assicurandosi Pape Matar Sarr, prelevato a titolo temporaneo dal Tottenham a fronte di un esborso pari a 2,5 milioni, con opzione di riscatto fissata a 27,5 milioni. A Torino sbarca pure l’attaccante Nick Woltemade.
Giornata caldissima sull’asse Firenze-Como: i toscani cedono Moise Kean ai lariani, ma rinnovano profondamente l’attacco. Il club viola deposita i contratti del centravanti Beto e dell’esterno Wilfried Gnonto. In aggiunta, la società definisce il prestito di Pedro Gonçalves per 22,5 milioni e valuta lo svincolato Marcelo Brozovic.
Nella sponda giallorossa della capitale salta sul fotofinish l’approdo di Jamie Leweling per mere questioni tempistiche. Umori opposti in casa Lazio, dove l’islandese Albert Gudmundsson completa le visite con i biancocelesti. Il Milan puntella il centrocampo tesserando Omari Hutchinson, mentre l’Inter blinda Francesco Pio Esposito estendendo il suo vincolo fino al 2032. Fermo il Napoli, convinto della bontà della rosa di Allegri. L’Atalanta è protagonista della giornata assicurandosi Jonathan Rowe, giunto in prestito dal Bologna con obbligo di riscatto
Como scatenato con Sanchez, colpi per Monza, Atalanta e Parma
Ma Kean non è l’unica novità in casa como. La compagine lariana non si ferma e accoglie il portiere Robert Sanchez, sbarcato in Lombardia per firmare il nuovo contratto. Il Monza piazza un colpo di prospettiva acquistando a titolo definitivo l’argentino Exequiel Zeballos per un corrispettivo vicino ai 4,5 milioni.
I felsinei corrono subito ai ripari prelevando a titolo temporaneo l’ala Tshifunda Mbangula. Molto attivo anche il Parma, che blinda la retroguardia con l’esperto centtale ecx Como Diego Carlos, in porta arriva anche Simone Ghidotti.
Il Torino completa la linea mediana definendo il prestito del portoghese Daniel Bragança e Mandragora. Infine l’Udinese chiude il proprio mercato in entrata formalizzando il tesseramento a titolo definitivo del talento serbo Lazar Jovanovic. L’ultimo colpo è Nzola, inseguito dal Cagliari per l’attacco.