Taranto 2026, Ficco ancora bronzo e azzurre del 3×3 in finale: live su Sportface TV

Cristiano Ficco conquista il secondo bronzo di giornata nei pesi, mentre l’Italia femminile raggiunge la finale del basket 3×3. Mangiacapra si gioca il podio nel karate. Atletica, karate, ginnastica artistica, basket 3×3 e sport equestri live su Sportface TV.

Cristiano Ficco firma il bis di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo il podio nello strappo, l’azzurro conquista il terzo posto anche nello slancio degli 85 kg. Il pomeriggio di martedì 1° settembre regala anche la qualificazione alla finale dell’Italia femminile di basket 3×3, che supera la Francia e si assicura almeno l’argento.

Proseguono le dirette su Sportface TV, con atletica, karate, ginnastica artistica, basket 3×3 e sport equestri da seguire sulla piattaforma.

Sollevamento pesi, secondo bronzo per Cristiano Ficco

Un’altra medaglia per Cristiano Giuseppe Ficco, terzo nello slancio degli 85 kg con 190 kg. L’azzurro apre con una prova valida a 186 kg e si migliora alla seconda alzata, prima di rinunciare al terzo tentativo con il podio ormai assicurato.

L’oro va all’egiziano Abdelrahman Mohamed Younes Elsayed con 205 kg, mentre il libico Mohammed Alsharif Omar Alzintani conquista l’argento con 201. Per Ficco è il secondo bronzo della giornata dopo quello ottenuto nello strappo con 155 kg.

Basket 3×3, Italia femminile in finale contro la Spagna

L’Italia femminile batte la Francia per 11-10 e conquista la finale del torneo di basket 3×3. Le azzurre costruiscono un vantaggio di tre punti, resistono al ritorno delle avversarie e difendono il margine minimo fino alla conclusione.

La sfida per la medaglia d’oro sarà contro la Spagna alle ore 20.00. È invece in corso la semifinale maschile tra Italia e Algeria: nell’ultimo aggiornamento gli azzurri inseguono sul 5-7. Il basket 3×3 è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Karate, Mangiacapra in corsa per il bronzo

Alessandra Mangiacapra si gioca la medaglia di bronzo nei -61 kg contro la francese Arzumian. L’azzurra conduce per 3-1 quando mancano meno di due minuti alla conclusione: l’incontro è ancora in corso.

Dopo la sconfitta per 9-3 contro l’egiziana Tolba nei quarti, Mangiacapra è rimasta in corsa per il podio superando la croata Zorko nel ripescaggio, grazie a un punto all’ultimo secondo. Avanza anche Daniele De Vivo, che batte 2-0 l’algerino Zaid e raggiunge i quarti dei -75 kg.

Ginnastica artistica, Brugnami e Brunello bene al volteggio

Prosegue la finale dell’all around maschile con Tommaso Brugnami e Ivan Brunello. Brugnami ottiene 14.150 al volteggio e porta il proprio totale a 38.700 punti dopo tre esercizi.

Brunello risponde con 13.200 allo stesso attrezzo e sale a 38.600. La terza rotazione è ancora in corso: i punteggi restano quindi parziali, con la classifica da completare. Anche la ginnastica artistica è live su Sportface TV.

Atletica, al via le finali di peso e triplo

Si apre anche il programma dell’atletica. Riccardo Ferrara e Nicholas James Ponzio rappresentano l’Italia nella finale del getto del peso, mentre Erika Saraceni e Greta Brugnolo sono impegnate nel salto triplo femminile.

Tra gli appuntamenti della serata figurano i 1500 metri maschili delle 19.15, con Pietro Arese e Bussotti, i 3000 siepi femminili delle 19.50 con Gaia Colli e i 5000 maschili delle 20.10 con Konjoneh Maggi e Sebastiano Parolini. In programma anche le batterie dei 200 metri maschili con Filippo Dezza e Filippo Tortu.

Gli altri aggiornamenti: pallamano, tennistavolo e pallanuoto

Alle 20.00 l’Italia femminile di pallamano affronterà la Tunisia nella finale per l’oro. È intanto in corso la sfida per il bronzo tra Algeria e Grecia, con le nordafricane avanti 8-7 nell’ultimo aggiornamento.

Nel tennistavolo la monegasca Yang supera la francese Lutz per 4-1 e raggiunge la semifinale del singolare femminile. Nella pallanuoto maschile il Montenegro batte invece la Slovenia per 23-5.

I Giochi del Mediterraneo live su Sportface TV

Segui i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 su Sportface TV: sono in diretta atletica, karate, ginnastica artistica, basket 3×3 e sport equestri, per accompagnare il pomeriggio e la serata di gare degli azzurri.