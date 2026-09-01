Giochi del Mediterraneo, il programma di domani 2 settembre: le dirette su Sportface TV

Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani mercoledì 2 settembre, tante finali per l’assegnazione e 45 medaglie assegnate. Questo il programma con le nostre dirette.

Le dirette su SportfaceTv

Le competizioni saranno coperte dalla nostra piattaforma SportFaceTV e dalla diretta televisiva su Rai Sport HD oltre allo streaming sulla piattaforma Rai Play dalle ore 09.00 alle ore 22.00. Italia Team TV amplierà ulteriormente l’offerta, trasmettendo i pesi alle ore 10.00 sul Canale 2 e lo skateboard alle ore 18.00 sul Canale 1. Queste il programma delle nostre dirette su SportFaceTV dei Giochi del Mediterraneo 2026 per il 2 settembre.

9:00 – 13:00 Karate

9:00 – 12:00 Canottaggio

10:00 – 18:30 Pesi

10:30 – 14:00 Artistica – ESCLUSIVA SPORTFACE

12:00 – 20:00 tennis tavolo

12:00 – 13:30 Vela

17:15 – 21:00 Atletica

18:00 – 21:00 Artistica

19:30 – 22:00 Skate

Atletica, ginnastica e pesi dominano la scena tarantina

Il programma di domani ai Giochi del Mediterraneo 2026 sarà particolarmente fitto, con ben 14 titoli in palio solamente nell’atletica leggera. In pista dai 200m fino ai 10000m, passando per i lanci e culminando con le spettacolari staffette 4x100m e 4x400m.

Ma non solo. La ginnastica artistica in diretta su SportfaceTV metterà sul piatto 12 ori riservati ai vincitori delle finali di specialità corpo libero, volteggio, anelli e sbarra.

Nel sollevamento pesi la competizione resta serratissima, con 6 titoli totali divisi tra le specialità di strappo e slancio. Le donne gareggeranno nella categoria -77 kg, mentre gli uomini saliranno in pedana per le categorie -95 kg e -110 kg.

Contemporaneamente, le ultime 4 finali del canottaggio, dedicate interamente agli equipaggi del doppio. Sui tatami del karate verranno assegnati gli ultimi 3 ori nelle categorie di peso massime, ovvero la -84 kg e la +84 kg maschili, assieme alla +68 kg femminile, chiudendo definitivamente il torneo.

Vela, skateboard e tennistavolo: gli orari del 2 settembre

Le acque del litorale tarantino vedranno la vela distribuire 4 medaglie conclusive in diretta su SportfaceTV all’interno delle Medal Series delle classi ILCA e IQFOIL.

I tavoli indoor decreteranno invece i 2 campioni assoluti del tennistavolo al termine degli attesi tornei di singolare.

Spazio anche nelle arene urbane con le due finali dedicate allo skateboard nella specialità street. La pallanuoto animerà le piscine con le semifinali del tabellone principale e quelle utili per il quinto posto.