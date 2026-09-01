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Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026

Giochi del Mediterraneo, il programma di domani 2 settembre: le dirette su Sportface TV

Antonio Lauro
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Giochi del mediterraneo 1 settembre
Taranto 2026: il programma del 1 settembre - sportface.it

Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani mercoledì 2 settembre, tante finali per l’assegnazione e 45 medaglie assegnate. Questo il programma con le nostre dirette.

Le dirette su SportfaceTv

Le competizioni saranno coperte dalla nostra piattaforma SportFaceTV e dalla diretta televisiva su Rai Sport HD oltre allo streaming sulla piattaforma Rai Play dalle ore 09.00 alle ore 22.00. Italia Team TV amplierà ulteriormente l’offerta, trasmettendo i pesi alle ore 10.00 sul Canale 2 e lo skateboard alle ore 18.00 sul Canale 1.  Queste il programma delle nostre dirette su SportFaceTV dei Giochi del Mediterraneo 2026 per il 2 settembre.

9:00 – 13:00 Karate
9:00 – 12:00 Canottaggio
10:00 – 18:30 Pesi
10:30 – 14:00 Artistica – ESCLUSIVA SPORTFACE
12:00 – 20:00 tennis tavolo
12:00 – 13:30 Vela
17:15 – 21:00 Atletica
18:00 – 21:00 Artistica
19:30 – 22:00 Skate

Giochi del mediterraneo 1 settembre

Giochi del Mediterraneo, il programma di domani 2 settembre: le dirette su Sportface TV

Atletica, ginnastica e pesi dominano la scena tarantina

Il programma di domani ai Giochi del Mediterraneo 2026 sarà particolarmente fitto, con ben 14 titoli in palio solamente nell’atletica leggera. In pista dai 200m fino ai 10000m, passando per i lanci e culminando con le spettacolari staffette 4x100m e 4x400m.

Ma non solo. La ginnastica artistica in diretta su SportfaceTV metterà sul piatto 12 ori riservati ai vincitori delle finali di specialità corpo libero, volteggio, anelli e sbarra.

Nel sollevamento pesi la competizione resta serratissima, con 6 titoli totali divisi tra le specialità di strappo e slancio. Le donne gareggeranno nella categoria -77 kg, mentre gli uomini saliranno in pedana per le categorie -95 kg e -110 kg.

Contemporaneamente, le ultime 4 finali del canottaggio, dedicate interamente agli equipaggi del doppio. Sui tatami del karate verranno assegnati gli ultimi 3 ori nelle categorie di peso massime, ovvero la -84 kg e la +84 kg maschili, assieme alla +68 kg femminile, chiudendo definitivamente il torneo.

Vela, skateboard e tennistavolo: gli orari del 2 settembre

Le acque del litorale tarantino vedranno la vela distribuire 4 medaglie conclusive in diretta su SportfaceTV all’interno delle Medal Series delle classi ILCA e IQFOIL.

I tavoli indoor decreteranno invece i 2 campioni assoluti del tennistavolo al termine degli attesi tornei di singolare.

Spazio anche nelle arene urbane con le due finali dedicate allo skateboard nella specialità street. La pallanuoto animerà le piscine con le semifinali del tabellone principale e quelle utili per il quinto posto.

Orario Disciplina Evento / Gara
09.00 Karate Eliminatorie Kumite (-84 kg M, +84 kg M, +68 kg F)
09.00 Canottaggio Finale B doppio maschile
09.10 Canottaggio Finale A doppio femminile
09.25 Canottaggio Finale A doppio maschile
09.40 Canottaggio Finale A doppio pesi leggeri femminile
09.55 Canottaggio Finale A doppio pesi leggeri maschile
10.00 Sollevamento pesi Finale strappo -77 kg femminile
10.30 Ginnastica artistica Finale corpo libero maschile
10.30 Ginnastica artistica Finale volteggio femminile
11.00 Sollevamento pesi Finale slancio -77 kg femminile
11.45 Ginnastica artistica Finale cavallo con maniglie maschile
11.45 Ginnastica artistica Finale parallele asimmetriche femminili
12.00 Tennistavolo Semifinali singolare femminile
12.03 Vela Medal Series ILCA 7/IQFOIL (M) e ILCA 6/IQFOIL (F)
12.25 Karate Finale Kumite -84 kg maschile
12.35 Karate Finale Kumite +68 kg femminile
12.45 Karate Finale Kumite +84 kg maschile
13.00 Sollevamento pesi Finale strappo -95 kg maschile
13.00 Ginnastica artistica Finale anelli maschili
13.00 Pallanuoto Semifinale 5° posto (3A-4B)
14.00 Sollevamento pesi Finale slancio -95 kg maschile
14.30 Pallanuoto Semifinale 5° posto (3B-4A)
15.00 Tennistavolo Semifinali singolare maschile
16.00 Sollevamento pesi Finale strappo -110 kg maschile
16.00 Pallanuoto Semifinale (1A-2B)
17.00 Sollevamento pesi Finale slancio -110 kg maschile
17.15 Atletica Finale lancio del martello femminile
17.30 Pallanuoto Semifinale (1B-2A)
17.40 Atletica Finale 200m femminili
17.50 Atletica Finale salto con l’asta maschile
17.55 Atletica Finale 200m maschili
18.00 Tennistavolo Finali singolare femminile
18.00 Ginnastica artistica Finale volteggio maschile
18.00 Ginnastica artistica Finale trave femminile
18.05 Atletica Finale salto triplo maschile
18.10 Atletica Finale 400m ostacoli femminili
18.25 Atletica Finale 400m ostacoli maschili
18.40 Atletica Finale 3000m siepi maschili
18.50 Atletica Finale lancio del disco femminile
19.00 Atletica Finale 1500m femminili
19.00 Tennistavolo Finali singolare maschile
19.15 Ginnastica artistica Finale parallele pari maschili
19.15 Ginnastica artistica Finale corpo libero femminile
19.15 Atletica Finale 10000m maschili
19.30 Skateboard Finale street femminile
19.55 Atletica Finale staffetta 4x100m mista
20.10 Atletica Finale staffetta 4x400m femminile
20.25 Atletica Finale staffetta 4x400m maschile
20.30 Ginnastica artistica Finale sbarra maschile
21.00 Skateboard Finale street maschile
Giochi del Mediterraneo

Samuele Veglianti (IPA Agency) – Sportface.it

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