Taranto, piovono medaglie d’oro: Tamberi vola, pallamano in estasi

La giornata di oggi ai Giochi del Mediterraneo si chiude con un bilancio trionfale per la delegazione italiana. Tra conferme nell’atletica e finali combattute, gli azzurri dominano in tutti gli sport.

Gianmarco Tamberi svetta nell’atletica, medaglie per Falocchi, Ponzio e Saraceni

Pioggia di medaglie dall’Atletica come raccontato nel pomeriggio. Ma anche in serata la pista tarantina regala grandi soddisfazioni all’Italia, guidata dal successo del campione olimpico Gianmarco Tamberi. Gimbo conquista la gara superando l’asticella a 2.25, misura sufficiente per battere il greco Antonios Merlos, fermo a 2.19. Sullo stesso podio sale anche Christian Falocchi, che si aggiudica la medaglia di bronzo saltando 2.15. La serata dell’atletica si arricchisce con altri due ori fondamentali, firmati da Nick Ponzio nel getto del peso e dalla giovane Erika Saraceni nel salto triplo. Il medagliere cresce ulteriormente grazie all’argento di Bonora e ai bronzi di Mangione e Benati sui 400. Restano invece fuori dal podio i mezzofondisti: nella finale dei 5000, vinta dal portoghese José Carlo Marques Pinto in 14’41″11, Sebastiano Parolini e Konjoneh Maggi chiudono in ottava e nona posizione con i crono di 14’44″84 e 14’47″80. Stessa sorte nei 3000 siepi per Gaia Colli, nona al traguardo in 10’26″32, mentre nel lancio del giavellotto Adele Toniutto e Paola Padovan si fermano al nono e undicesimo posto.

Taranto, piovono medaglie d’oro: Tamberi vola, pallamano in estasi

Oro storico per la pallamano femminile, amarezza per Oyebode e il Basket 3×3

Gli sport di squadra portano in dote emozioni diverse, illuminate dal trionfo assoluto della nazionale femminile di pallamano. Le azzurre battono la Tunisia per 25-23 al termine di una finale tesa, conquistando la medaglia d’oro dopo aver toccato anche i cinque gol di margine sul 24-19. Registra un doppio epilogo amaro, al contrario, il percorso delle formazioni del basket 3×3, entrambe sconfitte dalla Spagna nelle sfide per l’oro. La compagine femminile cede con il punteggio di 13-11, mentre la squadra maschile si arrende per 20-18 al termine di un tiratissimo tempo supplementare.

Arrivano conferme dalla piscina, dove la formazione maschile di pallanuoto supera la Spagna per 14-13, vincendo il proprio raggruppamento e staccando il pass per la semifinale. Nel tennis tavolo si ferma ai quarti di finale la corsa di John Oyebode. L’azzurro tenta una clamorosa rimonta contro il francese Joe Seyfried, ma cede nel decisivo game perdendo l’incontro per 4-3. Nello skateboard, in diretta su SportfaceTV, Andres Martin Gramaglia Fusconi chiude in testa i preliminari della gara maschile totalizzando 154,56.

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