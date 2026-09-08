Palio della Quercia, Battocletti regina a Rovereto: Triki sorprende Diaz e cancella il record di Edwards

Il 62° Palio Città della Quercia regala spettacolo a Rovereto, con due delle stelle più attese dell’atletica azzurra protagoniste in modo opposto. Nadia Battocletti chiude la propria stagione con una splendida vittoria nei 1500 metri, mentre Andy Diaz deve accontentarsi del secondo posto nel salto triplo. A rubargli la scena è l’algerino Yasser Mohammed Triki, capace di firmare anche il nuovo record del meeting.
Triki cola a 17.30, Diaz secondo con 17 metri
Nel triplo, Diaz non riesce a esprimersi sui livelli straordinari mostrati durante la stagione. L’azzurro, campione europeo con il 18.15 di Birmingham, apre con un nullo, trova 16.90 al secondo tentativo e soltanto alla quinta prova raggiunge 17.00 metri. Tre nulli complessi frenano la sua gara.
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Triki costruisce invece una prova solidissima: 16.92, 17.15 e poi soprattutto 17.30 al quinto salto, misura che gli consegna vittoria e record del Palio, cancellando il 17.27 di Jonathan Edwatds, che resisteva dal 2001. Terzo Andrea Dallavalle con 16.44.
Battocletti chiude da campionessa davanti al pubblico di casa
Tutt’altra musica nei 1500 metri, dove Battocletti firma l’ennesima dimostrazione di forza. Reduce dal record italiano di 3:57.54 ottenuto a Bellinzona, la trentina gestisce la gara con pazienza prima di scatenare la propria accelerazione nell’ultimo giro. In un cast che comprendeva Sarah Healy, Nelly Jepkosgei, Susan Amore Sanders, Sintayehu Vista e Ludovica Cavalli, Nadia riesce ancora una volta a fare la differenza.
Rovereto saluta così due immagini diverse: Diaz battuto ma ancora protagonista di una stagione eccezionale, Battocletti vincente fino all’ultimo metro dell’anno.