“A Fil di Spada” torna a Roma: il Pantheon diventa il cuore della scherma inclusiva

La scherma torna nel cuore di Roma con la sedicesima edizione di “A Fil di Spada”, in programma sabato 12 settembre dalle 16.30 alle 20.30 in Piazza della Rotonda. La manifestazione, presentata alla Camera dei Deputati, è considerata la più grande maratona non agonistica di scherma al mondo e nasce per valorizzare soprattutto il carattere inclusivo della disciplina. Sullo sfondo ci sarà il Pantheon, in uno scenario unico per atleti olimpici, paralimpici e non vedenti di tutte le età.

Olimpici, paralimpici e non vedenti insieme in pedana

L’evento è organizzato dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco 1878 insieme alla Fondazione Italiana Scherma. In pedana si alterneranno spada, fioretto e sciabola, con bambini, campioni e atleti paralimpici nello stesso contesto.

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Il président federale Luigi Mazzone ha sottolineato proprio questo valore, definendo la manifestazione una festa capace di portare la scherma tra la gente e di raccontarne bellezza, storia e inclusione. Anche Edoardo Giordan ha evidenziato quanto il movimento paralimpico sia cresciuto e quanto il confronto tra atleti olimpici e in carrozzina sia diventato ormai un arricchimento reciproco.

Diretta su Sportface dalle 16.30

A presentare l’evento saranno Renzo Musumeci Greco e Novella Calligaris, affiancati da numerosi ospiti che racconteranno gli assalti e il valore culturale della scherma italiana.

Per chi non potrà esser presente a Roma, l’inter manifestazione sarà trasmessa in diretta su “Assalto – La TV Della Scherma”, disponibile sulla piattaforma Sportface partire dalle 16.30. Un appuntamento che unisce spettacolo, promozione e inclusione, trasformando ancora una volta uno dei luoghi simbolo della Capitale in una grande pedana a cielo aperto.