Sport in tv oggi mercoledì 9 settembre: Napoli-Arsenal e Italia-Australia, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Napoli-Arsenal in Champions League e Italia-Australia nei playoff dei Mondiali di basket femminile sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di mercoledì 9 settembre. Spazio anche agli US Open, alla diciassettesima tappa della Vuelta a España e al Giro della Toscana. Su FCI Bike Live, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, scatta inoltre il 50° Giro della Lunigiana con la prima tappa La Spezia-Fosdinovo. In campo anche le Nazionali italiane di calcio femminile e beach soccer.

Grande serata di calcio europeo con la Champions League. Alle 18.45 spazio a Barcellona-Feyenoord e Stoccarda-Viking, mentre alle 21.00 il Napoli affronta l’Arsenal in esclusiva su Amazon Prime Video. In contemporanea si giocano anche Liverpool-Atletico Madrid, PSG-Slovan Bratislava e Sporting Lisbona-Galatasaray.

Per l’Italia sarà una giornata intensa anche negli altri sport. Alle 15.00 la Nazionale femminile Under 20 di calcio sfida la Nuova Zelanda, mentre nel beach soccer sono in programma Italia-Polonia al femminile e Italia-Germania al maschile. Alle 20.45 riflettori infine sulla Nazionale di basket femminile, impegnata contro l’Australia nei playoff dei Mondiali.

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Sport in tv oggi, mercoledì 9 settembre

03.30 – BADMINTON (BWF World Tour) – Vietnam Open: diretta streaming su BWF TV.

11.00 – SNOOKER (English Open) – Secondo turno: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

13.00 – VELA (Europei Formula Kite) – Regate: non è prevista copertura tv o streaming.

13.15 – CICLISMO – Giro della Toscana: diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 17.00; diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle 15.10 e su RaiPlay Sport 2 dalle 16.00.

13.25 – CICLISMO – Vuelta a España, diciassettesima tappa Dos Hermanas-Siviglia: diretta streaming dalle ore 14.45 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – SNOOKER (English Open) – Secondo turno: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – VELA (Mondiali ILCA6) – Regate: non è prevista copertura tv o streaming.

14.00 – VELA (Mondiali iQFoil) – Regate: non è prevista copertura tv o streaming.

14.00 – BEACH SOCCER (Europei femminili, Super Final) – Svizzera-Ucraina: non è prevista copertura tv o streaming.

14.30 – CICLISMO (50° Giro della Lunigiana) – Prima tappa La Spezia-Fosdinovo: diretta streaming sul canale YouTube del Giro della Lunigiana e su FCI Bike Live, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La corsa è in programma dal 9 al 12 settembre 2026.

15.00 – CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 20) – Italia-Nuova Zelanda: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

15.30 – BEACH SOCCER (Europei maschili, Super Final) – Danimarca-Moldavia: non è prevista copertura tv o streaming.

16.45 – BEACH SOCCER (Europei femminili, Super Final) – Italia-Polonia: diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

17.30 – TENNIS (US Open) – Quarti di finale: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

17.45 – BASKET FEMMINILE (Mondiali, playoff) – Portorico-Cina: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

18.00 – BEACH SOCCER (Europei maschili, Super Final) – Italia-Germania: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

18.00 – CALCIO (Coppa Italia Serie C, ottavi di finale) – Grosseto-Latina: non è prevista copertura tv o streaming.

18.00 – VOLLEY (Europei) – Bulgaria-Macedonia del Nord: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN.

18.45 – CALCIO (Champions League) – Barcellona-Feyenoord: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Champions League) – Stoccarda-Viking: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Romania-Lettonia: diretta streaming su EuroVolley TV.

20.00 – CALCIO (Saudi League) – Al Nassr-Abha: diretta streaming su Como TV.

20.00 – SNOOKER (English Open) – Secondo turno: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

20.45 – BASKET FEMMINILE (Mondiali, playoff) – Italia-Australia: diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Basket; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e DAZN.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Liverpool-Atletico Madrid: diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Napoli-Arsenal: diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 – CALCIO (Champions League) – PSG-Slovan Bratislava: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Sporting Lisbona-Galatasaray: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Coppa di Lega inglese, sedicesimi di finale) – Chelsea-Leeds: diretta streaming su Como TV.

21.00 – CALCIO (Premiership scozzese) – St. Johnstone-Celtic Glasgow: diretta streaming su Como TV.

21.45 – CALCIO (Liga portoghese) – Moreirense-Benfica: diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche mercoledì 9 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.