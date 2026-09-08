Palio della Quercia, Manuel Lando firma il colpo nell’alto: 2.25 e vittoria a Rovereto

Manuel Lando si prende la scena nel salto in alto maschile al 62esimo Palio Città della Quercia 2026. Allo Stadio della Quercia di Rovereto, nel meeting inserito nel World Atheltics Continental Tour Silver, il classe 2000 dell’Aeronautica Militare conquista la vittoria con 2.25 metri, fermandosi ad appena un centimetro dal proprio personale di 2.26. Una prestazione importante, arrivata in una gara che presentava un campo partenti di notevole qualità.

Lando batte una concorrenza da 2.30

Il valore del successo emerge soprattutto guardando agli atleti iscritti. A Rovereto erano annunciati Stefano Sottile, accreditato di 2,31 stagionale e 2,34 di personale, il giamaicano Romaine Beckford, i giapponesi Naoto Hasegawa e Tomohiro Shinno, oltre all’ucraino Roman Petruk: tutti specialisti capaci di arrivare almeno a quota 2.30.

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Nel gruppo figuravano anche Antonios Merlos, Raymond Richards, Marco Fassinotti e Kason O’Riley. Proprio per questo il 2.25 di Lando assume un peso ulteriore: non è soltanto una buona misura, ma il salto che gli ha permesso di imporsi in un contesto internazionale molto competitivo.

A un centimetro dal personale: segnale forte nel finale di stagione

Lando arriva al Palio con 2.26 di personale e stagionale, e il 2.25 di Rovereto conferma una condizione di grande solidità.

Dopo stagioni in cui aveva già frequentato più volte il Palio, l’azzurro trova così una vittoria di prestigio proprio davanti al pubblico italiano. A fine stagione, andare a un solo centimetro dal proprio limite e battere una concorrenza di questo livello rappresenta un segnale molto forte: Lando chiude Rovereto da protagonista assoluto dell’alto azzurro.