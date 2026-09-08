Vela azzurra in crescita ai Mondiali: Falcioni sfiora la top 3, Benini Floriani entra tra le migliori dieci

Seconda giornata positiva per la vela italiana nei Mondiali 2026 di iQFoil e ILCA6. A Weymouth, Medea Falcioni e Nicolò Renna restano vicinissimi alle posizioni di vertice, mentre a Dublino Chiara Benini Floriani firma una bella rimonta e si inserisce nella top 10 provvisoria. Due segnali importanti per una spedizione azzurra che continua a crescere con il passare delle regate.

Falcioni quarta, Renna quinto: iQFoil azzurro in piena corsa

Tra le donne, Medea Falcioni sale al quarto posto con 44 punti netti, a nove lunghezze dalla terza posizione occupata dall’australiana Stella Bilger. Davanti a tutte resta l’israeliana Tamar Steinberg con 13 punti, seguita da Emma Wilson. Più indietro Marta Maggetti, 31esima.

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In campo maschile Nicolò Renna conserva il quinto posto con 19 punti, a una sola lunghezza dalla quota posizione di Tmo Reuveny. Bene anche Leonardo Tomasini, decimo, Federico Alan Pilloni undicesimo e Luca Di Tomassi tredicesimo.

Benini Floriani rimonta fino al nono posto nell’ILCA6

A Dublino, invece, protagonista Chiara Benini Floriani. Dopo un primo giorno complicato, l’azzurro conquista un quinto e un sesto posto nelle due regate di giornate, salendo fino alla nona posizione con 24 punti netti.

La classifica è guidata dalla statunitense Charlotte Rose con 5 punti, davanti a Emma Plasschaert e Anna Munch. Tra le altre italiane, Emma Mattivi è 18esima, Ginevra Caracciolo Di Brienza 21esima e Matilda Talluri 24esima.