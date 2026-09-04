US Open, Paolini si ferma al terzo turno: Cirstea vince in due set

Si interrompe al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini agli US Open 2026. L’azzurra, numero 19 del sedino, è stata sconfitta dalla romena Sorana Cristea, testa di serie numero 16, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 16 minuti. Cirstea accede così agli ottavi di finale, dove affronterò la vincente tra Jessica Pegula e Leylah Fernandez.

Paolini parte bene, poi Cirstea prende il controllo

L’avvio sembrava promettente: Paolini trova subito il break nel secondo game, ma non riesce a consolidarlo. Cirstea reagisce con un parziale di 12 punti consecutivi, recupera immediatamente lo svantaggio e piazza un altro break nel quinto gioco.

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L’azzurra prova a rimanere agganciata al set, ma nel non game perde nuovamente il servizio e la romena chiude 6-3 dopo 39 minuti.

Secondo set simile: Paolini avanti, poi il crollo al servizio

Anche nella seconda frazione Paolini riesce a portarsi avanti, salendo sul 3-1 grazie a un break nel terzo game. Ma Cristea rimonta ancora una volta, trova il controbreak sul 3-3 e poi strappa nuovamente il servizio all’azzurra nell’ottavo gioco.

Nel game finale Paolini annulla tre match point e si procura anche una chance per rientrare, ma Cirstea la cancella e chiude al quarto match point. I numeri confermano la superiorità della romena: 70 punti vinto contro 48, 17 vincenti contro 12 e soprattutto molti meno errori non forzati, 16 contro 25, Per Paolini, l’avventura a New York termina dunque al terzo turno.