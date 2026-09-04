Formula 1, Monza: Ferrari davanti nelle FP1, Russell il più veloce nelle FP2

Leclerc precede Hamilton nella prima sessione di libere del GP d’Italia. Nel pomeriggio Russell firma il miglior tempo davanti al monegasco e ad Antonelli. Sabato FP3 alle 12.30 e qualifiche alle 16.

Ferrari protagonista al mattino, Mercedes davanti nel pomeriggio. Si chiude così il venerdì di prove libere del Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1 a Monza, con Charles Leclerc al comando nelle FP1 e George Russell autore del miglior tempo nelle FP2.

La Ferrari aveva aperto il weekend con una doppietta nella prima sessione grazie a Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Nella seconda, invece, è stato Russell a dettare il passo, precedendo proprio Leclerc e Andrea Kimi Antonelli.

FP2, Russell davanti a Leclerc e Antonelli

George Russell ha chiuso la seconda sessione con il tempo di 1’22”559.

Alle sue spalle Charles Leclerc, distante appena 0”120, mentre Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto il terzo tempo a 0”141 dal britannico.

Quarta posizione per Lando Norris a 0”384, mentre Lewis Hamilton ha chiuso quinto a 0”457. Sesto Oscar Piastri.

Max Verstappen, assente nelle FP1, ha invece concluso la sessione al nono posto con un ritardo di 0”818 da Russell.

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Ferrari uno-due nelle FP1

La mattinata aveva sorriso alla Ferrari. Charles Leclerc aveva fatto segnare il miglior crono in 1’23”008, precedendo di 0”173 il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Terzo George Russell a 0”304, seguito dalla Red Bull di Liam Lawson a 0”425 e dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli a 0”636.

Lando Norris, reduce dalle vittorie nei GP d’Ungheria e Olanda, aveva chiuso sesto, mentre Oscar Piastri soltanto undicesimo.

Verstappen assente nelle FP1

Nella prima sessione Max Verstappen non era sceso in pista, lasciando il volante al giovane giapponese Ayumu Iwasa, che ha terminato al 17° posto.

Classifica FP1

1. Charles Leclerc (Mon) – Ferrari, 1’23”008

2. Lewis Hamilton (Gbr) – Ferrari, 1’23”181

3. George Russell (Gbr) – Mercedes, 1’23”312

4. Liam Lawson (Nzl) – Red Bull, 1’23”433

5. Andrea Kimi Antonelli (Ita) – Mercedes, 1’23”644

6. Lando Norris (Gbr) – McLaren, 1’23”719

7. Arvid Lindblad (Gbr) – Racing Bulls, 1’23”802

8. Gabriel Bortoleto (Bra) – Audi, 1’24”006

9. Franco Colapinto (Arg) – Alpine, 1’24”028

10. Paul Aron (Est) – Alpine, 1’24”177

Classifica FP2

1. George Russell (Gbr) – Mercedes, 1’22”559

2. Charles Leclerc (Mon) – Ferrari, 1’22”679

3. Andrea Kimi Antonelli (Ita) – Mercedes, 1’22”700

4. Lando Norris (Gbr) – McLaren, 1’22”943

5. Lewis Hamilton (Gbr) – Ferrari, 1’23”016

6. Oscar Piastri (Aus) – McLaren, 1’23”028

7. Arvid Lindblad (Gbr) – Racing Bulls, 1’23”349

8. Oliver Bearman (Gbr) – Haas, 1’23”370

9. Max Verstappen (Ned) – Red Bull, 1’23”377

10. Yuki Tsunoda (Jpn) – Racing Bulls, 1’23”455

Sabato FP3 e qualifiche

Il programma del GP d’Italia proseguirà sabato 5 settembre con la terza sessione di prove libere alle 12.30 e le qualifiche alle 16.

Il venerdì di Monza ha intanto confermato un equilibrio molto serrato tra Ferrari e Mercedes, con Leclerc protagonista in entrambe le sessioni e Antonelli subito alle spalle dei migliori nelle FP2.