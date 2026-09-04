Canoa slalom, Coppa del Mondo: bronzo Bertoncelli nel C1, Ivaldi e Micozzi in Top 10

A Vaires-sur-Marne l’Italia continua a brillare dopo il successo di Giovanni De Gennaro nel kayak. Marta Bertoncelli è terza nel C1 femminile, mentre Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi chiudono sesto e settimo tra gli uomini.

L’Italia continua a raccogliere risultati importanti nella penultima tappa della Coppa del Mondo di canoa slalom a Vaires-sur-Marne. Dopo il trionfo di Giovanni De Gennaro nel kayak, arriva un’altra medaglia azzurra nella giornata dedicata alla canadese: Marta Bertoncelli conquista il bronzo nel C1 femminile.

Buone notizie anche dalla prova maschile, con Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi entrambi nella Top 10, rispettivamente al sesto e al settimo posto.

Bertoncelli di bronzo nel C1 femminile

Marta Bertoncelli, nona al termine delle batterie di qualificazione, ha alzato il livello nella seconda discesa sul tracciato francese, chiudendo la prova in 114.48.

Il tempo le ha permesso di recuperare diverse posizioni e di salire sul terzo gradino del podio.

La vittoria è andata alla slovacca Zuzana Pankova, capace di rimontare dalla sesta posizione con il crono di 111.85. Seconda la slovena Alina Eva Hocevar, argento a 1″74 dopo aver realizzato il miglior tempo nelle batterie.

Si è invece fermata nella fase di qualificazione Elena Borghi, 23esima in 123.73 con quattro penalità.

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Ivaldi sesto nel C1 maschile

Nella finale maschile Raffaello Ivaldi, secondo al mattino nelle batterie, ha concluso la propria discesa in 101.18, piazzandosi al sesto posto.

Una prova che ha confermato la competitività dell’azzurro anche nella fase decisiva della gara.

Micozzi rimonta fino al settimo posto

Subito alle spalle di Ivaldi ha chiuso Flavio Micozzi. Entrato in finale con l’undicesimo tempo delle qualificazioni, l’italiano ha migliorato la propria posizione fermando il cronometro a 105.81 e conquistando il settimo posto.

Chaloupka vince davanti a Hocevar e Westley

La vittoria nel C1 maschile è andata al ceco Vaclav Chaloupka, autore di una prova senza penalità chiusa in 94.94.

Secondo posto per lo sloveno Ziga Lin Hocevar, staccato di appena 16 centesimi, mentre il britannico Ryan Westley ha completato il podio a 2.07 dal vincitore.

Italia ancora protagonista a Vaires-sur-Marne

Il bronzo di Bertoncelli e i piazzamenti di Ivaldi e Micozzi consolidano così il buon momento della squadra azzurra nella tappa francese, già impreziosita dal successo di Giovanni De Gennaro nel kayak.

Per l’Italia arriva dunque un’altra giornata positiva nella penultima prova stagionale della Coppa del Mondo di canoa slalom.