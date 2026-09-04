Vuelta 2026, Van Aert vince la tredicesima tappa: Mas resta in maglia rossa

Il belga della Visma-Lease a Bike batte Valentin Paret-Peintre nella volata a due a Loja e conquista il 58° successo in carriera. Terzo Matthew Brennan, quinto Vincenzo Albanese e decimo Filippo Zana.

Wout Van Aert conquista la tredicesima tappa della Vuelta a España 2026. Il belga della Team Visma-Lease a Bike si impone nella Almuñécar-Loja di 192,8 chilometri, superando nella volata a due il francese Valentin Paret-Peintre della Soudal Quick-Step.

Terza posizione per un altro corridore della Visma-Lease a Bike, il britannico Matthew Brennan, arrivato a 24 secondi. Buona giornata anche per l’Italia, con Vincenzo Albanese quinto e Filippo Zana decimo. In classifica generale resta saldamente al comando Enric Mas.

Van Aert e Paret-Peintre all’attacco nel finale

La tappa è stata caratterizzata da numerosi tentativi di fuga e attacchi da lontano. Dopo una lunga selezione sono rimasti in nove a giocarsi il successo: Finn Fisher-Black, Kevin Vermaerke, Wout Van Aert, Matthew Brennan, Leo Bisiaux, Valentin Paret-Peintre, Simon Dalby, Vincenzo Albanese e Jarno Widar.

Il gruppo di testa è riuscito a guadagnare fino a cinque minuti sul plotone della maglia rossa.

A 3,5 chilometri dal traguardo Van Aert ha rotto gli indugi e soltanto Paret-Peintre è riuscito a seguirlo. I due sono arrivati insieme a Loja, dove il belga ha fatto valere le proprie qualità nello sprint.

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Per Van Aert è la vittoria numero 58

Van Aert ha chiuso la prova in 4h34’00”, conquistando così il 58° successo della carriera.

Paret-Peintre ha terminato con lo stesso tempo, mentre Brennan ha regolato il gruppo degli inseguitori a 24 secondi. Quarto Jarno Widar, davanti ad Albanese, Fisher-Black e Vermaerke.

Ordine d’arrivo della tredicesima tappa

1. Wout Van Aert (Bel) – Team Visma | Lease a Bike, 4h34’00”

2. Valentin Paret-Peintre (Fra) – Soudal Quick-Step, s.t.

3. Matthew Brennan (Gbr) – Team Visma | Lease a Bike, a 24″

4. Jarno Widar (Bel), s.t.

5. Vincenzo Albanese (Ita), s.t.

6. Finn Fisher-Black (Nzl), s.t.

7. Kevin Vermaerke (Usa), s.t.

8. Leo Bisiaux (Fra), a 28″

9. Simon Dalby (Dnk), a 32″

10. Filippo Zana (Ita), a 45″

Mas conserva la maglia rossa

La tredicesima tappa non cambia il leader della Vuelta. Enric Mas resta in maglia rossa con il tempo complessivo di 45h08’51”.

Alle sue spalle Primoz Roglic paga 1’45”, mentre Felix Gall è terzo a 2’06”. Seguono Richard Carapaz e Oscar Onley.

Classifica generale

1. Enric Mas (Esp) – Movistar Team, 45h08’51”

2. Primoz Roglic (Slv) – Red Bull-Bora-Hansgrohe, a 1’45”

3. Felix Gall (Aut) – Decathlon CMA CGM Team, a 2’06”

4. Richard Carapaz (Ecu), a 3’53”

5. Oscar Onley (Gbr), a 4’29”

6. Jakob Omrzel (Slv), a 4’59”

7. Mattias Skjelmose (Dnk), a 5’32”

8. Sepp Kuss (Usa), a 7’58”

9. Harold Tejada (Col), a 8’33”

10. Clement Berthet (Fra), a 11’06”

Van Aert allunga anche nella classifica a punti

Il successo di Loja permette a Van Aert di rafforzare anche la leadership della classifica a punti. Il belga sale a 224 punti, davanti al compagno Matthew Brennan con 159. Terzo l’italiano Alessandro Romele a quota 96.

Classifica a punti:

1. Wout Van Aert (Bel) – Visma-Lease a Bike, 224 punti

2. Matthew Brennan (Gbr) – Visma-Lease a Bike, 159

3. Alessandro Romele (Ita) – XDS Astana, 96

Buitrago guida tra gli scalatori

Nella graduatoria della maglia a pois resta davanti Santiago Buitrago con 58 punti. Van Aert sale al secondo posto con 40, mentre Mas è terzo a 24.

Classifica miglior scalatore:

1. Santiago Buitrago (Col) – Bahrain Victorious, 58 punti

2. Wout Van Aert (Bel) – Visma-Lease a Bike, 40

3. Enric Mas (Esp) – Movistar Team, 24

Onley leader dei giovani

Oscar Onley conserva invece la maglia bianca di miglior giovane con il tempo di 45h13’20”. Jakob Omrzel è secondo a soli 30 secondi, mentre Leo Bisiaux occupa la terza posizione a 9’07”.

Classifica miglior giovane:

1. Oscar Onley (Gbr) – Netcompany Ineos, 45h13’20”

2. Jakob Omrzel (Slv) – Bahrain Victorious, a 30″

3. Leo Bisiaux (Fra) – Decathlon CMA CGM, a 9’07”