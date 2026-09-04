Antonelli omaggia Valentino Rossi a Monza: casco speciale ispirato al Mugello 2002

Kimi Antonelli correrà il Gran Premio d’Italia con un casco dedicato all’Italia e a Valentino Rossi. Il pilota Mercedes, leader del Mondiale, ha scelto una grafica ispirata allo storico casco del Dottore al Mugello 2002.

Kimi Antonelli si prepara a vivere il suo Gran Premio d’Italia con un omaggio speciale a una leggenda dello sport italiano. Il pilota della Mercedes, attuale leader del Mondiale di Formula 1, indosserà infatti a Monza, nella gara di domenica 6 settembre, un casco celebrativo ispirato a Valentino Rossi.

La scelta del giovane bolognese richiama uno dei simboli più iconici della carriera del nove volte campione del mondo della MotoGP. Antonelli ha infatti deciso di correre con una grafica che si ispira al casco sfoggiato dal Dottore al Mugello nel 2002, reinterpretandolo in chiave personale e con un forte richiamo all’Italia.

Antonelli: “Un casco speciale per una gara speciale”

A presentare il casco è stato lo stesso Antonelli sui social, direttamente dal quartier generale della Mercedes all’Autodromo di Monza. Il pilota ha spiegato il significato della scelta, sottolineando il legame con Rossi e con la gara di casa.

“A casa corriamo con colori speciali – ha raccontato Antonelli –. Era un mio desiderio correre con un casco ispirato a quelli di Vale. Quando mi hanno proposto il casco del Mugello 2002 ho capito che era quello giusto”.

Parole che raccontano tutta l’emozione di un appuntamento dal sapore unico per il pilota italiano, pronto a vivere uno dei weekend più sentiti della stagione davanti al pubblico di casa.

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Un casco con 22 vignette sull’Italia

L’elmetto scelto da Antonelli è arricchito da 22 vignette dedicate ai simboli e agli stereotipi dell’“italiano vero”. Un racconto visivo ironico e affettuoso dell’identità italiana, che il pilota ha illustrato in un video pubblicato sui social.

Tra gli elementi raffigurati spiccano pizza, baffi, spaghetti, il caffè e la Nazionale di calcio, ma anche l’iconica moto di Valentino Rossi e il numero 12, particolarmente caro ad Antonelli.

Il risultato è un casco dal forte valore simbolico, pensato per celebrare l’Italia, il proprio percorso personale e uno dei grandi miti del motorsport azzurro.

L’omaggio a Valentino Rossi nel weekend di Monza

L’idea di legare il proprio casco a Valentino Rossi rafforza ulteriormente il significato della presenza di Antonelli a Monza. Il pilota Mercedes non ha nascosto quanto fosse importante per lui correre con un tributo a Vale proprio nel Gran Premio di casa.

“Un casco speciale, per una gara speciale”, ha sintetizzato Antonelli, racchiudendo in poche parole il senso di un omaggio che unisce presente e passato, Formula 1 e MotoGP, nuova generazione e leggenda.