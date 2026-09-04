Formula 1, cambia dopo tre mesi il podio di Monaco: Hadjar terzo, Gasly retrocesso settimo

La FIA accoglie i ricorsi presentati da McLaren e Red Bull e modifica nuovamente l’ordine d’arrivo del GP del 7 giugno. Hadjar torna sul podio, Piastri sale quarto e Lawson quinto. Briatore: “È ingiusto”.

A tre mesi dal Gran Premio di Monaco cambia ancora il podio della gara di Formula 1. La FIA ha accolto i ricorsi presentati da McLaren e Red Bull, modificando nuovamente la classifica della corsa disputata lo scorso 7 giugno e vinta da Andrea Kimi Antonelli.

Il nuovo verdetto restituisce il terzo posto a Isack Hadjar, mentre Pierre Gasly viene retrocesso dalla terza alla settima posizione.

Gp Monaco, Hadjar torna sul podio

La vicenda nasce dalla penalizzazione di cinque secondi inflitta a Gasly per eccesso di velocità in pit-lane. Subito dopo la gara, il provvedimento aveva favorito Hadjar, salito sul terzo gradino del podio.

La penalità era stata successivamente revocata, restituendo la terza posizione al pilota Alpine. Ora, a distanza di circa tre mesi, la FIA ha riaperto il caso dopo i ricorsi di McLaren e Red Bull e ha nuovamente modificato il risultato.

Hadjar viene quindi classificato terzo, mentre Gasly scivola fino al settimo posto.

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Piastri quarto, Lawson quinto e Lindblad sesto

La decisione coinvolge inevitabilmente anche gli altri piloti alle spalle del podio.

Oscar Piastri sale in quarta posizione, Liam Lawson diventa quinto e Arvid Lindblad completa la top 6 con il sesto posto.

Gasly viene invece classificato settimo, perdendo così il podio ottenuto dopo la precedente revisione.

Briatore: “È ingiusto”

La nuova decisione della Federazione è stata commentata a Monza da Flavio Briatore, executive advisor dell’Alpine.

“È ingiusto”, ha dichiarato durante la conferenza stampa del venerdì del Gran Premio d’Italia.

Come cambia la classifica piloti di Formula 1

La modifica del risultato di Monaco incide anche sulla classifica del Mondiale piloti. Questa la graduatoria aggiornata:

1. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes, 242 punti

2. Lewis Hamilton – Ferrari, 183

3. George Russell – Mercedes, 183

4. Lando Norris – McLaren, 159

5. Charles Leclerc – Ferrari, 155

6. Max Verstappen – Red Bull, 112

7. Oscar Piastri – McLaren, 106

8. Isack Hadjar – Red Bull, 71

9. Liam Lawson – Racing Bulls, 51

10. Pierre Gasly – Alpine, 35

11. Arvid Lindblad – Racing Bulls, 25

12. Franco Colapinto – Alpine, 19

13. Oliver Bearman – Haas, 18

14. Gabriel Bortoleto – Audi, 10

15. Carlos Sainz – Williams, 6

16. Nico Hulkenberg – Audi, 6

17. Alexander Albon – Williams, 5

18. Esteban Ocon – Haas, 3

19. Fernando Alonso – Aston Martin, 3

20. Valtteri Bottas – Cadillac, 0

21. Sergio Perez – Cadillac, 0

22. Lance Stroll – Aston Martin, 0

Un caso riaperto a tre mesi dalla gara

Il GP di Monaco continua dunque a produrre conseguenze molto tempo dopo la bandiera a scacchi. Dopo la penalità iniziale a Gasly, la successiva revoca e ora l’accoglimento dei ricorsi, Hadjar torna ufficialmente al terzo posto.

Una decisione che arriva proprio nel weekend di Monza e che modifica sia l’ordine d’arrivo della gara monegasca sia la situazione nella classifica iridata.