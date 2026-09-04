Formula 1, cambia dopo tre mesi il podio di Monaco: Hadjar terzo, Gasly retrocesso settimo

La FIA accoglie i ricorsi presentati da McLaren e Red Bull e modifica nuovamente l’ordine d’arrivo del GP del 7 giugno. Hadjar torna sul podio, Piastri sale quarto e Lawson quinto. Briatore: “È ingiusto”.
A tre mesi dal Gran Premio di Monaco cambia ancora il podio della gara di Formula 1. La FIA ha accolto i ricorsi presentati da McLaren e Red Bull, modificando nuovamente la classifica della corsa disputata lo scorso 7 giugno e vinta da Andrea Kimi Antonelli.
Il nuovo verdetto restituisce il terzo posto a Isack Hadjar, mentre Pierre Gasly viene retrocesso dalla terza alla settima posizione.
Gp Monaco, Hadjar torna sul podio
La vicenda nasce dalla penalizzazione di cinque secondi inflitta a Gasly per eccesso di velocità in pit-lane. Subito dopo la gara, il provvedimento aveva favorito Hadjar, salito sul terzo gradino del podio.
La penalità era stata successivamente revocata, restituendo la terza posizione al pilota Alpine. Ora, a distanza di circa tre mesi, la FIA ha riaperto il caso dopo i ricorsi di McLaren e Red Bull e ha nuovamente modificato il risultato.
Hadjar viene quindi classificato terzo, mentre Gasly scivola fino al settimo posto.
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Piastri quarto, Lawson quinto e Lindblad sesto
La decisione coinvolge inevitabilmente anche gli altri piloti alle spalle del podio.
Oscar Piastri sale in quarta posizione, Liam Lawson diventa quinto e Arvid Lindblad completa la top 6 con il sesto posto.
Gasly viene invece classificato settimo, perdendo così il podio ottenuto dopo la precedente revisione.
Briatore: “È ingiusto”
La nuova decisione della Federazione è stata commentata a Monza da Flavio Briatore, executive advisor dell’Alpine.
“È ingiusto”, ha dichiarato durante la conferenza stampa del venerdì del Gran Premio d’Italia.
Come cambia la classifica piloti di Formula 1
La modifica del risultato di Monaco incide anche sulla classifica del Mondiale piloti. Questa la graduatoria aggiornata:
1. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes, 242 punti
2. Lewis Hamilton – Ferrari, 183
3. George Russell – Mercedes, 183
4. Lando Norris – McLaren, 159
5. Charles Leclerc – Ferrari, 155
6. Max Verstappen – Red Bull, 112
7. Oscar Piastri – McLaren, 106
8. Isack Hadjar – Red Bull, 71
9. Liam Lawson – Racing Bulls, 51
10. Pierre Gasly – Alpine, 35
11. Arvid Lindblad – Racing Bulls, 25
12. Franco Colapinto – Alpine, 19
13. Oliver Bearman – Haas, 18
14. Gabriel Bortoleto – Audi, 10
15. Carlos Sainz – Williams, 6
16. Nico Hulkenberg – Audi, 6
17. Alexander Albon – Williams, 5
18. Esteban Ocon – Haas, 3
19. Fernando Alonso – Aston Martin, 3
20. Valtteri Bottas – Cadillac, 0
21. Sergio Perez – Cadillac, 0
22. Lance Stroll – Aston Martin, 0
Un caso riaperto a tre mesi dalla gara
Il GP di Monaco continua dunque a produrre conseguenze molto tempo dopo la bandiera a scacchi. Dopo la penalità iniziale a Gasly, la successiva revoca e ora l’accoglimento dei ricorsi, Hadjar torna ufficialmente al terzo posto.
Una decisione che arriva proprio nel weekend di Monza e che modifica sia l’ordine d’arrivo della gara monegasca sia la situazione nella classifica iridata.